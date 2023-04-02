На трассе под Волгоградом сгорел полуприцеп из Санкт-Петербурга









Полуприцеп большегруза сгорел на трассе Р-22 в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», очевидцы пожара выкладывают видеокадры с места происшествия, на которых видно, как на обочине дороге полыхает объятый пламенем полуприцеп. Водитель, судя по записи, успел отцепить тягач Mercedes-Benz и отогнать его.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре на трассе Р-22 «Каспий» в Городищенском районе Волгоградской области поступило в оперативные службы в 22.11. Возгорание было ликвидировано в 22:50. Пострадавших нет.

По сведениям информагентства, возгорание полуприцепа произошло на 937 км автодороги во время его движения. Известно, что он принадлежит логистической компании, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. По предварительной версии, возгорание полуприцепа произошло из-за неисправности тормозной системы.

Фото из архива ИА «Высота 102»