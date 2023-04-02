«Волшебной таблетки не существует»: эндокринолог посоветовала волгоградцам подтянуть обвисший живот

Как сбросить лишние килограммы и поместиться в любимые джинсы? С началом весны этим вопросом задается все больше волгоградцев. И если женщины мечтают «растопить» талию и уменьшить объем бедер, то мужчины не прочь распрощаться с обвисшим животом. О борьбе с лишним весом, эффективности диет и вреде самолечения корреспондентам ИА «Высота102» рассказала эндокринолог Татьяна Малай.

– При индексе массы тела свыше 30 у пациента диагностируют ожирение. В большинстве случаев оно связано с перееданием, сидячей работой и малоподвижным образом жизни. Если рассматривать именно эту причину, можно выделить два типа ожирения – андроидное ( по мужскому типу) и гиноидное. При андроидном мы как раз говорим о выпирающих животах. В случае с гиноидным жир откладывается на животе, бедрах и ягодицах, – рассказывает врач Волгоградской областной клинической больницы № 1.





Волгоградцам, мечтающим о здоровом подтянутом теле, советуют начать трансформацию с визита к врачу. Расставить все точки над i и назвать точную причину лишнего веса специалисты смогут лишь после получения результатов анализов.

– Ожирение может быть вызвано разными заболеваниями, в том числе и эндокринными. Например, болезнями, связанными с надпочечниками. Однако в этих случаях происходит перераспределение жировой ткани. Человек толстеет неравномерно – при тонких руках и ногах у него увеличивается плечевой пояс и растет живот. Намного реже причиной лишнего веса могут стать генетические синдромы, – отмечает эндокринолог. – Поэтому всем пациентам, решившим заняться собой, мы рекомендуем прийти к врачу и сдать анализы. В необходимый минимум входят кровь на сахар, гормоны щитовидной железы и пролактин. Для мужчин важен также анализ на тестостерон.

Округлившийся мужской живот врачи называют лишь верхушкой айсберга. Резкая прибавка в весе может потянуть за собой серьезные проблемы со здоровьем.

– Как правило, растущие животы не так сильно мотивируют мужчин на визит к врачу. Но у пациентов с ожирением встречаются сопутствующие заболевания – гипертоническая и ишемическая болезни, повышение холестерина, триглицеридов и, как следствие, развитие атеросклероза. Атеросклероз, то есть бляшки в сосудах, в свою очередь влечет за собой инфаркты и инсульты. Часто рука об руку с ожирением идет сахарный диабет и болезни желудочно-кишечного тракта. К тому же в жировой ткани тестостерон с помощью фермента ароматаза превращается в эстроген, из-за чего у мужчины снижается потенция, – объясняет врач. – Именно поэтому мы предлагаем пациентам худеть. Если бы у них не было так много сопутствующих проблем, этому вопросу никто бы не уделял столько внимания. Эстетика и красота – личный выбор каждого. Хочешь – будь толстым, хочешь – стройней.





Худеющим горожанам рекомендуют не шокировать организм одномоментным отказом от всех привычных продуктов. Не лучшей идеей Татьяна Малай называет и голодание. Исключением можно считать лишь назначение врача.

– Диета ограничена по времени. Допустим, вы соблюдаете ее три месяца, теряете вес, а после возвращаетесь к своему рациону и набираете еще больше, – комментирует эндокринолог. – Организм не прощает таких колебаний. Кроме того, некоторые диеты могут лишь усугубить состояние. Какие-то из них предполагают отказ от углеводов в пользу белковой пищи. Но убирать из рациона основной источник энергии просто нельзя. Для эффективной борьбы с лишним весом человеку нужно менять образ жизни и навсегда вычёркивать из меню ненужные продукты – фаст-фуд, колбасы, животные жиры, сладкие напитки, «быстрые» углеводы. Некоторые пациенты жалуются: «Мы ведь ничего не едим, а вес не уходит». Так вот голодовка и пропуск приемов пищи болезненны для организма. Наоборот, следует есть четыре-пять раз в день – три основных приема пищи с уменьшенным калоражем и​ два низкокалорийных перекуса. Но это уже работа диетолога. При разработке рациона специалист будет учитывать и работу, и предпочтения в еде. Например, любимый продукт рекомендуют оставлять. Если вы не представляете жизни без шоколада, то ешьте его небольшими порциями. Кстати, многие пациенты нуждаются и в консультациях психолога.





Правильное питание поможет волгоградцам уменьшить размер жировой «подушки». Однако достигнуть намеченной цели без физической активности будет куда сложнее.

– Если уменьшить количество еды, но по-прежнему лежать на диване, эффект, конечно, будет. Но не такой ощутимый, – продолжает врач областной больницы. – Молодым волгоградцам без сопутствующих заболеваний мы советуем записаться в спортзал или в бассейн. Пациентам, у которых есть проблемы со здоровьем, будет полезна даже обычная ходьба. Важно выходить на прогулки не реже трех раз в неделю и шагать как минимум 40 минут. Аэробные нагрузки станут отличным подспорьем в борьбе с лишним весом.

Какой бы заманчивой не казалась реклама «волшебных» таблеток, рассчитывать на их силу волгоградцам не стоит. И все же при борьбе с ожирением врачи могут предложить несколько препаратов.

– Существует несколько вариантов лечения. К примеру, мы можем выбрать таблетки, которые действуют на уровне кишечника и​ блокируют всасывание 30% жира. Их прием, как правило, не вызывает осложнений. Правда, для человека со второй и третьей степенью ожирения они могут быть недостаточно эффективны, – объясняет Татьяна Малай. – Более сильный препарат центрального действия назначает только врач. Употреблять его без контроля специалиста нельзя из-за риска осложнений, в том числе на сердечно-сосудистую систему. Пациенту с лишним весом могут также прописать инъекции. В некоторых случаях мы рассматриваем и бариатрическую хирургию. На этом, пожалуй, все. Волшебных таблеток, к сожалению, нет. Похудение – это труд, труд и еще раз труд.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: ВОКБ №1, архив ИА "Высота 102"