Происшествия

В Волгограде пропала пенсионерка в кожаной юбке

Происшествия 01.04.2023 16:31
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01.04.2023 16:31



Волгоградские волонтеры разыскивают пенсионерку, о местонахождении которой ничего не известно с 30 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной группе движения «Лиза Алерт», 61-летняя Наталья Владимировна Зубкова ушла из дома в яркой одежде.

Женщина в розовой куртке, белой водолазке, черной кожаной юбке и черных сапогах попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения.

Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Всем, кто видел разыскиваемую, просьба обращаться по телефонам 89061679444 и 89608871558.


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