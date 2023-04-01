В Волгограде пропала пенсионерка в кожаной юбке









Волгоградские волонтеры разыскивают пенсионерку, о местонахождении которой ничего не известно с 30 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной группе движения «Лиза Алерт», 61-летняя Наталья Владимировна Зубкова ушла из дома в яркой одежде.







Женщина в розовой куртке, белой водолазке, черной кожаной юбке и черных сапогах попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения.





Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза зеленые.

Всем, кто видел разыскиваемую, просьба обращаться по телефонам 89061679444 и 89608871558.