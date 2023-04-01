В Волгограде пропала пенсионерка в кожаной юбке

Всем, кто видел разыскиваемую, просьба обращаться по телефонам 89061679444 и 89608871558.
Происшествия 01.04.2023 16:31
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01.04.2023 16:31
Всем, кто видел разыскиваемую, просьба обращаться по телефонам 89061679444 и 89608871558.
Волгоградские волонтеры разыскивают пенсионерку, о местонахождении которой ничего не известно с 30 марта. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональной группе движения «Лиза Алерт», 61-летняя Наталья Владимировна Зубкова ушла из дома в яркой одежде.
Женщина в розовой куртке, белой водолазке, черной кожаной юбке и черных сапогах попала в объектив уличной камеры видеонаблюдения.
Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза зеленые.
Всем, кто видел разыскиваемую, просьба обращаться по телефонам 89061679444 и 89608871558.
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