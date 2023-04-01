В Кировском районе Волгограда такси протаранило забор

Происшествия 01.04.2023 10:46
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01.04.2023 10:46
33-летний водитель такси пострадал в результате ночного ДТП в Кировском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 2 часа ночи 1 апреля.
Водитель, управляя автомашиной «Лада Гранта», двигаясь со стороны ул. Пожарского в сторону ул. 64 Армии, напротив дома №4 по ул. им. гвардии майора Маресьева не справился с управлением.
Машина перевернулась, после чего влетела в забор частного домовладения. Таксиста госпитализировали с травмами.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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