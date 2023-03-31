Тайком отвезла домой и врала на суде: волгоградке дали 5 лет за смерть велосипедистки

В Волгоградской области 36-летнюю жительницу рабочего поселка Елань сегодня, 31 марта, приговорили к 5 годам и 2 месяцам в колонии-поселении из-за ДТП, совершенного ею еще в августе 2021 года. По сведениям официального представителя прокуратуры региона Оксаны Чередининой, осужденная сбила на дороге женщину и вместо того, чтобы сообщить в полицию и вызвать скорую, отвезла по-тихому пострадавшую домой, в результате чего последняя вскоре скончалась.

– В судебном заседании установлено, что в 11:00 22 августа 2021 года 36-летняя водитель на улице Матроса Железняка, выезжая со второстепенной дороги, вопреки правилам дорожного движения, не уступила дорогу двигавшейся по главной дороге 59-летней велосипедистке и сбила ее, – сообщила со ссылкой на материалы дела Оксана Черединина. – В дальнейшем водитель отвезла получившую травмы женщину домой, не вызвав скорую и не сообщив о ДТП в полицию.

В сводках ГУ МВД России по Волгоградской области за август 2021 года действительно нет такой аварии. Полицейские подтверждают – о ДТП им стало известно только после того, как пострадавшая попала в больницу. К медикам за помощью обратились родственники сбитой женщины.

– Через неделю пострадавшая в аварии скончалась в больнице, – сообщает представитель прокуратуры Волгоградской области.

Уточняется, что до роковой аварии 36-летняя водитель уже привлекалась к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Больше того – женщина была лишена водительских прав.

– Вину в содеянном подсудимая не признала, выдвинув версию о том, что потерпевшая сама упала с велосипеда. Однако прокурором Еланского района Волгоградской области Романом Громовым в процессе представлены исчерпывающие доказательства вины подсудимой в инкриминируемом деянии, – сообщила Черединина. – Еланский районный суд Волгоградской области 31 марта признал женщину виновной по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения.

Освободившись из колонии, по решению суда, жительница Елани не сможет вести деятельность, связанную с управлением транспортом, еще на протяжении двух лет.