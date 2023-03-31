Сбер отменил комиссию за переводы для призванных на военную службу и участвующих в СВО граждан

Экономика 31.03.2023 13:33
0
31.03.2023 13:33
С 31 марта Сбербанк отменил комиссию за переводы для граждан, призванных на военную службу и принимающих участие в специальной военной операции. Для клиентов, получающих зачисления на карту Сбера, на время их участия в СВО отменена комиссия на все виды переводов в рублях – по телефону, карте и счёту.
Опция уже на 100% реализована во всех дистанционных каналах. Перевести деньги без комиссии можно не только клиентам Сбера, но и клиентам других банков в пределах РФ, а также через СБП в пределах установленных лимитов. Функция переводов без комиссии для клиентов-участников СВО подключена банком автоматически – в мобильном приложении банка в разделе «Профиль - У вас подключено» появится опция «Переводы без комиссии».
Ранее для поддержки клиентов-участников СВО банк уже отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка. Кроме того, такие клиенты могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты — для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом.
К другим мерам поддержки участников СВО относятся: оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких.
«Открытие Авто»: в феврале на покупку новых автомобилей россияне потратили около 145 млрд рублей31.03.2023 13:00
Экономика 31.03.2023 13:00
Рейтинг самых популярных легковых автомобилей с пробегом составила группа ВТБ31.03.2023 11:28
Экономика 31.03.2023 11:28
«Росгосстрах» в Волгограде заключил договор ипотечного страхования почти на 27 млн рублей31.03.2023 10:09
Экономика 31.03.2023 10:09
В Волгоградской области перед Пасхой подорожали яйца30.03.2023 19:48
Экономика 30.03.2023 19:48
К строительству завода нержавеющего проката приступили в Волгоградской области30.03.2023 16:01
Экономика 30.03.2023 16:01
Автор лучшей научной статьи по искусственному интеллекту и машинному обучению будет награжден Сбером30.03.2023 15:03
Экономика 30.03.2023 15:03
В банке «Открытие» теперь можно записаться на ТО и ремонт автомобиля30.03.2023 11:54
Экономика 30.03.2023 11:54
Ветераны «Красного Октября» стали участниками форума «Образование – 2023»30.03.2023 09:50
Экономика 30.03.2023 09:50
Каждый третий россиянин 100% своего дохода вносит в семейный бюджет30.03.2023 09:13
Экономика 30.03.2023 09:13
Витрина загородной недвижимости от надёжных подрядчиков появилась на Домклик29.03.2023 15:55
Экономика 29.03.2023 15:55
ТМК назвала лучшее предприятие в области охраны труда и промышленной безопасности29.03.2023 11:08
Экономика 29.03.2023 11:08
Место получения штрафов ГИБДД поможет проверить ВТБ Онлайн29.03.2023 11:03
Экономика 29.03.2023 11:03
Предприятие компании ВОЛМА в Волгограде посетил премьер-министр Республики Беларусь29.03.2023 09:00
Экономика 29.03.2023 09:00
Как меньше платить по УНС и патенту научили 1350 волгоградских предпринимателей28.03.2023 19:32
Экономика 28.03.2023 19:32
ВТБ: объем трансграничных переводов в мягких валютах превысил 10 млрд рублей с начала года28.03.2023 14:41
Экономика 28.03.2023 14:41