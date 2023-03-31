Разлившийся Дон в Волгоградской области смыл набережную за 70 миллионов















В городе Калаче-на-Дону в Волгоградской области из-за резкого подъема воды на Дону пострадала Петровская набережная, где ведутся масштабные работы по благоустройству территории в рамках нацпроекта.

- Петровскую набережную затопило основательно, даже есть разрушения. Разрушило брусчатку, ушли под воду фонари, - сообщил ИА «Высота 102» председатель правления волгоградской региональной общественной организации «Спортивное достояние» Роман Мингазов. - Я живу в Калаче-на-Дону давно и знаю, что здесь постоянно подтапливает. Интересно, учитывалось ли это при планировании работ по благоустройству, ведь деньги вложили немалые, а сейчас получается, что они плавают.













Общественник запечатлел разлив Дона на видео. На записи видно, что пешеходная дорожка у берега скрылась под водой вместе с фонарями, пешеходные тротуары под напором стихии начинают обваливаться по краям, а на территории набережной образовалась огромная промоина в земле.

Директор МКУ «Управление» Калачевского городского поселения Евгений Данилевский подтвердил ИА «Высота 102», что разлившийся Дон затопил Петровскую набережную.

- Да, произошло затопление. По этому факту составили акт, в котором зафиксировали, что это произошло. Как вода сойдет, тогда мы сможем оценить масштабы разрушений и ущерб, - сказал Данилевский информагентству.

По его словам, уровень воды на Дону стал подниматься неделю назад, но в прошедшие сутки из-за проходящего циклона, который сопровождается сильным ветром и осадками, события стали развиваться стремительно.

- До этого подтопления были, но незначительные, а вчера ветер нагнал волны так, что стало уже все серьезнее, - пояснил собеседник агентства.













Данилевский пояснил, что при проектировании работ на Петровской набережной учитывались такие варианты развития событий.

- В проекте учитывалось, что могут быть подтопления. Есть три уровня - минимальный, средний и максимальный. Они рассчитали все по среднему уровню паводка, - рассказал директор МКУ. По его словам, зафиксированные подтопления в принципе вписываются в расчетные показатели.













Проект благоустройства Петровской набережной в Калаче-на-Дону в 2021 году стал победителем V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». На строительство набережной был выделен федеральный грант в размере 70 млн рублей. Реализация проекта рассчитана на 2022-2023 годы. По данным на конец февраля текущего года, работы по благоустройству Петровской набережной в городе воинской славы Калач-на-Дону выполнены на 70%.

Общая площадь новой набережной составляет 5,56 га. Согласно задумке, пространство спроектировано в виде корабля и разделено на функциональные зоны: для барбекю и пикников, пляж, спортивная, детская игровая, фестивальная и др. Их объединяют по примеру палуб парковый проезд, проходящий по верху дамбы (здесь можно будет кататься на велосипедах, самокатах, роликах и т.д.), а также пешеходные дорожки.

В прошлом году были проложены инженерные коммуникации, устроены подпорные стенки, уложены резиновые покрытия детской площадки и в спортзоне, смонтированыи сети наружного освещения и видеонаблюдения. Здесь установили амфитеатр и сцену в фестивальной зоне, модули в пляжной зоне, сделали спусковую лестницу, поставили скамейки и урны. В текущем году продолжаются работы по укладке плиточного покрытия пешеходных дорожек и площадок, террасной доски, по устройству входных групп и установке беседок, озеленению территории.

Фото и видео председателя правления ВРОО «Спортивное достояние» Романа Мингазова



