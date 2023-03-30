Потерявшего родителей в ДТП под Волгоградом мальчика перевели в реанимацию больницы №7

Ребенка, получившего тяжелые травмы в дорожно-транспортном происшествии в Чернышковском районе Волгоградской области, доставили в больницу №7. По информации облздрава, состояние 11-летнего мальчика по-прежнему остается тяжелым.

Уточняется, что ребенок был доставлен в Волгоград из Чернышковского района накануне.

– Ребенок доставлен бортом санитарной авиации, – сообщили в комитете здравоохранения ИА «Высота 102», – состояние мальчика продолжает оставаться тяжелым, он находится в реанимации.

ДТП произошло в 06.36 28 марта на 27-м километре автодороги «Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский». По информации полицейских, «ВАЗ-2111», в котором находился мальчик, выехал на встречную полосу.

– 49-летний водитель «ВАЗ -2111», двигаясь в сторону рабочего поселка Чернышковский, при обгоне совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате ДТП от полученных травм на месте скончалась 48-летняя пассажирка «ВАЗа». В больницу с места ДТП были доставлены 11-летний пассажир и водитель легковушки, – сообщили полицейские.

По приезде в больницу водитель легковушки также скончался от полученных травм. По информации ИА «Высота 102», погибшие мужчина и женщина – родители мальчика.

Напомним, что спустя 4 минуты на том же участке дороги 28 марта произошло второе ДТП. Во втором случае, к счастью обошлось без жертв.