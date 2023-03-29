Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области 29 марта озвучила подробности ДТП в Чернышковском районе с двумя погибшими. По информации полицейских, на одном и том же 27-м километре дороги «Цимлянск-Нижнегнутов-Чернышковский» с разницей в четыре минуты произошли две аварии.

Так, сообщают в главке полиции, первая авария с участием автомобилей «ВАЗ-2111» и Scania произошла в 06.36 28 марта. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик.

– 49-летний водитель «ВАЗ -2111», двигаясь в сторону рабочего поселка Чернышковский, при обгоне совершил столкновение с автомобилем Scania под управлением 63-летнего водителя. В результате ДТП от полученных травм на месте скончался 48-летняя пассажирка «ВАЗа». В больницу с места ДТП были доставлены 11-летний пассажир и водитель легковушки, – сообщили полицейские.

Как сообщало ИА «Высота 102», водитель «одиннадцатой» вскоре скончался в реанимации.

Второе ДТП ровно на том же месте произошло через 4 минуты – в 06.40.

– По предварительным данным, 51-летний водитель «ТагАЗ» не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди идущим фургоном «АФ 47415Е». В результате ДТП 33-летняя пассажирка автомобиля «ТагАЗ» была доставлена в медучреждение, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Не исключено, что причиной аварии стал густой туман, который, напомним, наблюдался накануне в Чернышковском районе.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области