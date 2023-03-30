Жителю Волгоградской области за убийство тещи дали 8 лет «строгача»

Расследования 30.03.2023 09:29
0
30.03.2023 09:29
Фроловский городской суд Волгоградской области признал виновным в убийстве тещи 39-летнего местного жителя. Как сообщили в районном суде, мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой компенсации потерпевшей стороне в размере 500 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что 25 июня 2022 года фигурант уголовного дела выпивал вместе с тещей. В ходе застолья они поссорились, после чего женщина легла спать. Обиженный зять взял нож и не менее 9 раз ударил им спящую женщину в плечо, шею, голову и грудь. От полученных ранений изрезанная жертва скончалась на месте.
Мужчина пояснил, что теща относилась к нему пренебрежительно, оскорбляла и унижала его. В день убийства она в ходе ссоры ножом пореза ему палец на руке. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной, наличие инвалидности III группы, признание вины и раскаяние в содеянном.
Судом был удовлетворен гражданский иск Фроловского межрайонного прокурора, поданный в интересах потерпевшей стороны о взыскании денежной компенсации морального вреда.
Фото: Фроловский городской суд
В Волгограде директора нефтебазы обвиняют в смерти сотрудника от хлопка и пожара30.03.2023 13:42
Расследования 30.03.2023 13:42
Группа волгоградцев идет под суд за бизнес на мигрантах30.03.2023 11:57
Расследования 30.03.2023 11:57
«Был под наркотиками»: СК опубликовал видео допроса убийцы девушки-репетитора из Волгограда30.03.2023 10:05
Расследования 30.03.2023 10:05
Под окнами дома на ул. Гамзатова в Волгограде нашли мертвой 14-летнюю лицеистку30.03.2023 09:47
Расследования 30.03.2023 09:47
Московские следователи задержали врача частной скорой помощи из Волгограда30.03.2023 08:12
Расследования 30.03.2023 08:12
Задержан подозреваемый в зверском убийстве выпускницы ВГСПУ в Москве29.03.2023 22:02
Расследования 29.03.2023 22:02
В Волгоградской области осудили уклониста от военной службы29.03.2023 21:32
Расследования 29.03.2023 21:32
В квартире на севере Москвы нашли жестоко зарезанной выпускницу ВГСПУ29.03.2023 20:00
Расследования 29.03.2023 20:00
Волгоградца отправили в колонию за покалеченного на картинге ребенка29.03.2023 13:27
Расследования 29.03.2023 13:27
Житель Волгограда из мужской солидарности забил до смерти свою мать29.03.2023 12:22
Расследования 29.03.2023 12:22
Под Волгоградом к 6 годам приговорили пенсионерку, едва не убившую сына топором29.03.2023 12:17
Расследования 29.03.2023 12:17
В Волгограде судьбу «смотрящего» за регионом Юношева решат присяжные28.03.2023 19:05
Расследования 28.03.2023 19:05
Суд обязал РЖД построить тоннель или мост для 2 тысяч жителей поселка Волгограда28.03.2023 17:16
Расследования 28.03.2023 17:16
«Прочесали уже 50 км»: в Котово продолжаются поиски пропавшего Романа Серенко28.03.2023 16:16
Расследования 28.03.2023 16:16
Под Волгоградом осудят вдовца после смерти жены в ванной28.03.2023 15:38
Расследования 28.03.2023 15:38