Жителю Волгоградской области за убийство тещи дали 8 лет «строгача»









Фроловский городской суд Волгоградской области признал виновным в убийстве тещи 39-летнего местного жителя. Как сообщили в районном суде, мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой компенсации потерпевшей стороне в размере 500 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что 25 июня 2022 года фигурант уголовного дела выпивал вместе с тещей. В ходе застолья они поссорились, после чего женщина легла спать. Обиженный зять взял нож и не менее 9 раз ударил им спящую женщину в плечо, шею, голову и грудь. От полученных ранений изрезанная жертва скончалась на месте.

Мужчина пояснил, что теща относилась к нему пренебрежительно, оскорбляла и унижала его. В день убийства она в ходе ссоры ножом пореза ему палец на руке. В качестве смягчающих обстоятельств суд признал явку с повинной, наличие инвалидности III группы, признание вины и раскаяние в содеянном.

Судом был удовлетворен гражданский иск Фроловского межрайонного прокурора, поданный в интересах потерпевшей стороны о взыскании денежной компенсации морального вреда.

Фото: Фроловский городской суд



