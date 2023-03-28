Политика

Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетил Волгоград: итоги визита

Политика 28.03.2023 21:30
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28.03.2023 21:30


В Волгограде 28 марта прошли официальные мероприятия в рамках однодневного визита в регион премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. Как и планировалось, белорусская делегация приняла участие в совместных заседаниях с представителями волгоградских органов власти и в памятных мероприятиях. Также Роман Головченко посетил волгоградские производственные площадки.

Итоги насыщенного дня – в нашем материале. 


Напомним, что в Волгоград белорусский премьер-министр прибыл вечером 27 марта. С хлебом и солью Романа Головченко встречали в аэропорту первые лица Волгограда и области. Не удержался глава белорусского правительство от совместного снимка с сотрудницами ГУ МВД России по региону, встречавшими его у трапа в форме регулировщиц военных лет. 

Официальные мероприятия стартовали 28 марта уже рано утром. Так, о встрече Андрея Бочарова и Романа Головченко, проходившей в администрации Волгоградской области, стало известно уже в 9 утра. На первом совместном заседании стороны обсудили итоги совместной работы, а главное – перспективы дальнейшего взаимодействия.  

По итогам 2022 года Белоруссия занимает седьмое место среди более чем 115 внешнеторговых партнеров Волгоградской области с товарооборотом порядка 210 млн долларов, что почти в 1,5 раза больше уровня 2021 года, с ростом как по экспорту, так и по импорту. Первые месяцы текущего года подтверждают эту положительную динамику. При этом мы считаем, что и дальше есть очень хороший потенциал для развития наших двусторонних взаимовыгодных отношений, — подчеркнул в ходе утренней встречи Андрей Бочаров.


Мы сообща работаем над устранением слабых мест, укреплением технологического суверенитета с опорой на собственные силы. Инструментом этого является углубление кооперации во всех сферах. Для Республики Беларусь прямые связи с субъектами РФ – это основа построения эффективной модели торгово-экономического взаимодействия и дальнейшего укрепления отношений братских народов Белоруссии и России. Мы придаем сотрудничеству с волгоградским регионом самое большое внимание, — сказал в свою очередь Роман Головченко.

В числе перспективных направлений для сотрудничества в ходе встречи были обозначены промышленность и стройиндустрия,  а также поставки пассажирской, коммунальной и сельхозтехники (в том числе работающей на СПГ) взаимодействие в АПК.


После официальной встречи делегация Белоруссии направилась в сопровождении первых лиц региона на Мамаев курган. Там, сообщает ИА «Высота 102», Роман Головченко не только почтил память павших в годы воины воинов, но и оставил запись в книге почетных гостей, выразив отдельные слова благодарности музею-заповеднику «Сталинградская битва» за сохранение исторической памяти о беспримерном мужестве советских воинов, «отстоявших свободу и независимость страны, защитивших мир от коричневой чумы фашизма». 


Кроме того, белорусский премьер передал в дар музею-заповеднику «Сталинградская битва» кирпич из легендарной Брестской крепости, документы уроженцев Сталинграда, воевавших в партизанских отрядах на территории БССР, и книги о них.


Ознаменовало официальный визит Романа Головченко в город-герой подписание соглашений о сотрудничестве с Волгоградской областью. Как сообщало ИА «Высота 102», всего стороны поставили подписи сегодня под 13-ю документами. 

В частности, волгоградские промышленники подписали 9 соглашений с белорусскими партнерами на общую сумму 8 миллионов долларов. Белорусский экспорт составит 4,1 миллиона, импорт из Волгоградской области – 3,8 миллиона долларов.

Продолжился визит премьер-министра Республики Беларусь в Волгоград посещением производственной площадки корпорации «Волма». Гости предприятия ознакомились с процессом изготовления пазогребневых плит, строительных растворов, наливных полов. К слову, компания уже является партнером Республики Беларусь — в 2019 году был построен новый гипсовый завод под Минском, в настоящее время в стране реализуется еще ряд проектов.


Завершилась поездка белорусской делегации в Волгоград посещением музея-панорамы «Сталинградская битва». Здесь гостей города-героя познакомили с выставкой «Белорусы на защите Сталинграда». 

Как сообщает ИА «Высота 102», к этому часу глава правительства Белоруссии уже покинул Волгоград. 

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