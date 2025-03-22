Актуально

«Объем желудка в момент не сократишь»: врач предупредила о наборе веса во время Великого Поста

Актуально 22.03.2025 15:04
0
22.03.2025 15:04


За время Великого Поста часть волгоградцев надеется совместить приятное с полезным - очиститься духовно, а заодно и сбросить несколько лишних килограммов. И хотя священники настойчиво просят не превращать Пост в диету, многие по-прежнему с надеждой поглядывают на стрелку весов. Впрочем, иногда их может ждать разочарование. О незапланированном наборе веса корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с заведующей кафедрой госпитальной терапии ВолгГМУ Людмилой Шиловой.

Приобщаться к Великому Посту только формально – сокращая свой рацион до постной каши с фруктами – волгоградский врач считает как минимум опрометчивой, а как максимум – опасной затеей.

– Безусловно, для верующих людей Великий Пост – ожидаемый и волнительный период. Но, к сожалению, некоторые люди не понимают самого его смысла и рассчитывают только лишь на очищение тела, – рассуждает Людмила Шилова. – Одно из самых частых и распространенных заблуждений связано с тем, что Пост воспринимают исключительно как диету. Мол, начну поститься и немного похудею. Конечно, это заблуждение.

Отказываясь от привычного рациона с мясными блюдами, яйцами и молочными продуктами, постящиеся волгоградцы либо увеличивают количество приемов пищи, либо утоляют голод более сытными продуктами.

– Объем желудка в один момент не сократишь. Человек хочет есть, а потому заменяет привычные блюда лишней порцией углеводистой каши, картофелем, макаронами или просто ест чаще обычного. Безусловно, в этом случае речи о снижении веса не идет. Напротив – с таким меню совершенно запросто можно набрать несколько килограммов, – предупреждает специалист. – Но, повторюсь, что в идеале такой цели перед людьми не стоит, и было бы хорошо, чтобы многие это осознали.

Строгие ограничения для неофитов, туго затянувших ремни с первого дня Великого Поста, могут привести и к более неприятным последствиям, отмечает врач.

– Ничуть не меньшее заблуждение, что соблюдать Великий Пост можно абсолютно всем. Хуже ведь точно не будет. Но может стать и хуже. Например, в церковном календаре есть, условно говоря, пустые дни, в которые разрешен минимум продуктов. При анемии, сахарном диабете и таких заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как гастрит, желчекаменная или язвенная болезни, у пациента растет риск обострения. Для тех же язвенников чрезмерное употребление свежих овощей и фруктов принесет отнюдь не положительный эффект.


Чтобы постная еда не стала ударом по организму, волгоградцам рекомендуют искать золотую середину и при выходе из строгих пищевых ограничений.

– Завершать Великий Пост тоже нужно правильно. Врачи нередко встречаются с пациентами, которые соблюдают все правила, и накануне Пасхи сидят буквально на воде, а после отмечают светлый праздник сытной и калорийной пищей. В этот момент их захлестывает волна нерационального питания, что приводит к обострениям и нарушениям. Одним словом, к этому вопросу следует подходить разумно, осторожно и осознанно. Не ради моды. И уж точно не ради диеты.

Фото из архива V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Актуально
21.03.2025 19:59
Актуально 21.03.2025 19:59
Комментарии

0
Далее
Актуально
19.03.2025 18:19
Актуально 19.03.2025 18:19
Комментарии

0
Далее
Актуально
18.03.2025 20:01
Актуально 18.03.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Актуально
16.03.2025 15:02
Актуально 16.03.2025 15:02
Комментарии

0
Далее
Актуально
10.03.2025 18:51
Актуально 10.03.2025 18:51
Комментарии

0
Далее
Актуально
09.03.2025 10:20
Актуально 09.03.2025 10:20
Комментарии

0
Далее
Актуально
06.03.2025 07:12
Актуально 06.03.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Актуально
02.03.2025 17:40
Актуально 02.03.2025 17:40
Комментарии

0
Далее
Актуально
01.03.2025 20:15
Актуально 01.03.2025 20:15
Комментарии

0
Далее
Актуально
01.03.2025 18:01
Актуально 01.03.2025 18:01
Комментарии

0
Далее
Актуально
21.02.2025 18:32
Актуально 21.02.2025 18:32
Комментарии

0
Далее
Актуально
20.02.2025 16:01
Актуально 20.02.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Актуально
12.02.2025 07:24
Актуально 12.02.2025 07:24
Комментарии

0
Далее
Актуально
07.02.2025 15:42
Актуально 07.02.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Актуально
05.02.2025 16:38
Актуально 05.02.2025 16:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:45
«Оборвана связь сердец»: ученики школы №123 записали обращение к чиновникам ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:05
«Нас тут человек 50»: комик из Волгограда поговорил с аферистами после развода на 5 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Волгоградский «Ротор» 23 марта в гостях сыграет с «СКА-Хабаровск»Смотреть фотографии
15:04
«Объем желудка в момент не сократишь»: врач предупредила о наборе веса во время Великого ПостаСмотреть фотографии
14:47
В новую котельную на ул. Глазкова в Волгограде начали подавать ресурсСмотреть фотографии
14:00
Юные волгоградские гандболистки взяли бронзу на первенстве России в Астрахани Смотреть фотографии
13:35
Волгоградец поскользнулся и разбил голову в ТЦ «Европа Сити Молл»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:21
Частные дома в Волгоградской области с начала года подорожали на 3,6%Смотреть фотографии
12:55
На юге Волгоградской области 22 марта открылся сезон охоты на птицСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде возбудили дело на чиновников из-за бед жильцов аварийного домаСмотреть фотографии
12:10
Обладмин: бездомные собаки стали вдвое чаще кусать волгоградцев на улицахСмотреть фотографии
11:51
В Волгоградской области похоронят участника СВО с позывным «Монах»Смотреть фотографии
11:32
Нелегалов и уголовников искали силовики в ночном ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Отлетевшее от грузовика колесо пробило иномарку с людьмиСмотреть фотографии
10:55
Волонтеры сообщили о гибели пропавшего 2 года назад волгоградского боксераСмотреть фотографии
10:06
«Уборки – ноль! Задыхаемся»: волгоградцы жалуются на удушающую пыль с городских дорогСмотреть фотографии
09:44
Под Волгоградом Volkswagen «распороло» в ДТП с многотонным грузовикомСмотреть фотографии
09:36
Под Волгоградом ищут пропавшего в феврале рыбакаСмотреть фотографии
09:09
В 16 городах Волгоградской области семейную ипотеку распространят на вторичкуСмотреть фотографии
08:59
В Волжском машина разлетелась на запчасти после ДТПСмотреть фотографии
08:25
Первую уникальную операцию по удалению тромба провели в ЗаволжьеСмотреть фотографии
07:19
Над Волгоградской областью уничтожено четыре вражеских БПЛАСмотреть фотографии
06:46
Заморозки до -5 придут в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
21:45
Чуток не хватило: в Волгограде аврально доблагоустроят набережную им. 62-й АрмииСмотреть фотографии
20:47
В Волгограде подрядчика мэрии заподозрили в вывозе строительного мусора на пустырьСмотреть фотографии
20:38
Стартовала продажа билетов на международный гандбольный турнир в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
«Есть риск выловить всё, что осталось»: биолог Николай Онистратенко – в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
19:10
Прокуратура проверит многочасовую задержку поезда «Киров – Кисловодск»Смотреть фотографии
18:32
Ненастоящую утечку хлора устранили в Волгограде после условной атаки БПЛАСмотреть фотографии
18:11
Теперь рутина: федеральный оперштаб прекратил публиковать сводки по COVID-19Смотреть фотографии
 