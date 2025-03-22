«Объем желудка в момент не сократишь»: врач предупредила о наборе веса во время Великого Поста





За время Великого Поста часть волгоградцев надеется совместить приятное с полезным - очиститься духовно, а заодно и сбросить несколько лишних килограммов. И хотя священники настойчиво просят не превращать Пост в диету, многие по-прежнему с надеждой поглядывают на стрелку весов. Впрочем, иногда их может ждать разочарование. О незапланированном наборе веса корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с заведующей кафедрой госпитальной терапии ВолгГМУ Людмилой Шиловой.

Приобщаться к Великому Посту только формально – сокращая свой рацион до постной каши с фруктами – волгоградский врач считает как минимум опрометчивой, а как максимум – опасной затеей.

– Безусловно, для верующих людей Великий Пост – ожидаемый и волнительный период. Но, к сожалению, некоторые люди не понимают самого его смысла и рассчитывают только лишь на очищение тела, – рассуждает Людмила Шилова. – Одно из самых частых и распространенных заблуждений связано с тем, что Пост воспринимают исключительно как диету. Мол, начну поститься и немного похудею. Конечно, это заблуждение.

Отказываясь от привычного рациона с мясными блюдами, яйцами и молочными продуктами, постящиеся волгоградцы либо увеличивают количество приемов пищи, либо утоляют голод более сытными продуктами.

– Объем желудка в один момент не сократишь. Человек хочет есть, а потому заменяет привычные блюда лишней порцией углеводистой каши, картофелем, макаронами или просто ест чаще обычного. Безусловно, в этом случае речи о снижении веса не идет. Напротив – с таким меню совершенно запросто можно набрать несколько килограммов, – предупреждает специалист. – Но, повторюсь, что в идеале такой цели перед людьми не стоит, и было бы хорошо, чтобы многие это осознали.

Строгие ограничения для неофитов, туго затянувших ремни с первого дня Великого Поста, могут привести и к более неприятным последствиям, отмечает врач.

– Ничуть не меньшее заблуждение, что соблюдать Великий Пост можно абсолютно всем. Хуже ведь точно не будет. Но может стать и хуже. Например, в церковном календаре есть, условно говоря, пустые дни, в которые разрешен минимум продуктов. При анемии, сахарном диабете и таких заболеваниях желудочно-кишечного тракта, как гастрит, желчекаменная или язвенная болезни, у пациента растет риск обострения. Для тех же язвенников чрезмерное употребление свежих овощей и фруктов принесет отнюдь не положительный эффект.





Чтобы постная еда не стала ударом по организму, волгоградцам рекомендуют искать золотую середину и при выходе из строгих пищевых ограничений.

– Завершать Великий Пост тоже нужно правильно. Врачи нередко встречаются с пациентами, которые соблюдают все правила, и накануне Пасхи сидят буквально на воде, а после отмечают светлый праздник сытной и калорийной пищей. В этот момент их захлестывает волна нерационального питания, что приводит к обострениям и нарушениям. Одним словом, к этому вопросу следует подходить разумно, осторожно и осознанно. Не ради моды. И уж точно не ради диеты.

Фото из архива V102.RU