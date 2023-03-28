Спорт

Обидное поражение: волгоградские гандболистки минимально уступили «Кубани» - 26:27

Спорт 28.03.2023 21:20
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28.03.2023 21:20



В матче 10-го тура второй части предварительного этапа женской гандбольной суперлиги  «Динамо-Синара» на выезде уступили краснодарской "Кубани" со счётом 26:27. Как сообщает ИА «Высота 102», начало встречи выдалось непростым для гостей. Лишь после двух потерь в атаке и пропущенного мяча динамовки смогли впервые отличиться. Это сделала Екатерина Долматова дальним броском по низу. Она же ассистировала через некоторое время Виктории Турусиной, которая, ворвавшись с левого края, попала в штангу. В целом можно отметить, что обе команды в первые минуты поединка предложили друг другу игру в высоком темпе. И неудивительно, что зрители могли наблюдать помимо позиционных атак ещё и голы, забитые в быстрых проходах.
 
Например, один из таких мячей забросила Софья Васильева с передачи Турусиной.  А на пятой минуте волгоградки после долгого розыгрыша вывели на бросок с дальней дистанции Долматову и она  снова была точна. Счёт стал 3:3. После окончания первой трети тайма краснодарские гандболистки показывали отличную реализацию собственных моментов, забрасывая в разных стилях, в том числе и с семиметровых.  А "Кубань" пользовалась ошибками и потерями мяча подопечными Олега Кулешова.

Тем не менее, гости продолжали искать свои шансы в атаке. После быстрой комбинации на 12-й минуте записала на свой счёт результативное действие Анастасия Старшова. Вскоре Екатерина Долматова заработала пенальти для своей команды, однако его не смогла исполнить  Виктория Турусина. Когда в середине первой половины поединка счёт стал 12:7 в пользу краснодарского коллектива, наставник гостей взял минутный тайм-аут для эмоциональной встряски  игроков.

Сразу после возвращения на площадку выход один на один с голкипером реализовала динамовка Олеся Горячева. До конца тайма главным козырем волгоградских гандболисток стали забитые семиметровые. Трижды Елизавета Дудкина и ещё один раз Долматова сумели переиграть вратаря. На перерыв соперницы ушли со счётом 18:15 в пользу "Кубани".
 
Отдых явно пошёл на пользу подопечным Кулешова. Уже на 31-й минуте, удачно сыграв на перехвате,  Васильева и Старшова в быстром отрыве организовали 16-й мяч своего клуба. Дисциплинированная игра в защите позволила продержаться волгоградскому клубу без пропущенных мячей  почти всю первую пятиминутку второго тайма. Несмотря на достаточно грубую игру в обороне со стороны хозяек, дважды отличились Дудкина  и Долматова  в похожем стиле, броском по низу.

Гости продолжили оказывать давление на оборону противниц и к 45-й минуте счёт стал равным -  20:20. Это вынудило главного тренера "Кубани"  воспользоваться своим правом на перерыв. Стоит отметить, что данное решение на время сбило атакующий порыв "Динамо". Они не могли забросить до тайм-аута, взятого уже Кулешовым. После него везение и реализация моментов снова вернулись к волгоградскому коллективу.

Дальним броском забила важный гол  Софья Васильева   Интрига в матче жила до финальной сирены. Динамовские гандболистки на протяжении нескольких минут не отпускали своих оппоненток на расстояние больше, чем в два  мяча. В концовке поединка Долматова заработала пенальти, с которого сама же и переиграла голкипера. Но, к сожалению, фортуна снова оказалась не на стороне "Динамо". 27:26  - победа "Кубани" в абсолютно равной борьбе.   

Иван Тюгаев

Скриншот трансляции "Динамо-Синара" VK.com

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