Происшествия

В Волгоградскую область пытались завезти зараженный сельдерей из Ирана

Происшествия 28.03.2023 16:48
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28.03.2023 16:48


В Волгоградской области выявлена зараженная карантинными вредными объектами партия сельдерея, прибывшая из Ирана. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, во время таможенного контроля, проведенного в регионе, в свежем стеблевом сельдерее обнаружены два вида вредителей – западный цветочный трипс и муха-горбатка. 

Заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции выдано испытательной лабораторией Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». Груз запрещен к ввозу. Собственник партии сельдерея может провести обеззараживание продукции, вернуть ее назад или уничтожить овощи.

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