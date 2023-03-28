В Волгоградской области выявлена зараженная карантинными вредными объектами партия сельдерея, прибывшая из Ирана. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, во время таможенного контроля, проведенного в регионе, в свежем стеблевом сельдерее обнаружены два вида вредителей – западный цветочный трипс и муха-горбатка.

Заключения о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции выдано испытательной лабораторией Волгоградского филиала ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». Груз запрещен к ввозу. Собственник партии сельдерея может провести обеззараживание продукции, вернуть ее назад или уничтожить овощи.