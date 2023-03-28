Экономика

Управленцы из Садов Придонья получили новые знания

Экономика 28.03.2023 13:13
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28.03.2023 13:13


Порядка двадцати руководителей двух важных подразделений компании - сельскохозяйственного и индустриального производств прошли обучение у экспертов-практиков по эффективному управлению коллективом.  
В связи с быстрыми переменами в экономическом пространстве компания «Сады Придонья» пересмотрела приоритеты в обучении своих сотрудников. Чтобы оценить уровень и стиль управления руководителей среднего звена двух своих подразделений, определить слабые места и наметить точки дальнейшего развития компания организовала обучение по актуальной программе с использованием антикризисных методик. 
- Чтобы компания оставалась конкурентной, руководители должны постоянно развиваться, - говорит менеджер отдела персонала компании «Сады Придонья» Александра Онянова. - Мы пригласили к нам на площадку ведущих экспертов-практиков одной из московских школ управления. Все педагоги с большим практическим опытом в конкретной сфере деятельности. Отличительной чертой этого обучения можно назвать непривычное проведение занятий, отсутствовал формат «лектор и слушатели». 
Для руководителей была создана специальная программа, включающая в себя такие темы, как эффективное управление командами, изменениями, вовлеченностью и коммуникациями. В компании считают, что сегодня необходимо оперативно реагировать на изменения, быстро перестраиваться и находить нужные рынку решения.

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