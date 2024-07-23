Сады Придонья угощали новыми соками на Агро Фесте

Экономика 23.07.2024 12:12 Реклама
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23.07.2024 12:12 Реклама
Компания приняла участите в фестивале, посвященном еде, культуре, туризму и красоте природы региона.
Четвертый год подряд на площадке «Волгоград Арена» проходит межрегиональный форум «Волга-Дон Агро Фест», организатором которого выступает Комитет сельского хозяйства Волгоградской области. Благодаря этому проекту многие региональные бренды продуктов питания, о которых раньше знали только на их малой родине, стали широко известны жителям и гостям Волгограда. По словам первого заместителя губернатора области Василия Иванова, мероприятие вышло за рамки гастрономического фестиваля, сегодня — это также площадка для обсуждений и инноваций в области переработки и производства сельскохозяйственной продукции, а также в сфере развития агротуризма.
— Агро Фест стал настоящим событием для региона, которое объединило сотни участников и тысячи посетителей, — отметил Василий Иванов. — Свою продукцию смогли представить как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства разных районов области.
Компания «Сады Придонья» приняла участие в фестивале, подготовив ряд дегустаций на своем стенде. Посетители познакомились с новыми вкусами соков премиального бренда, а также растительных напитков из категории молочных альтернатив.
В компании считают, что такие мероприятия как Агро Фест дают возможность потребителям не только приобрести вкусную продукцию, но и больше узнать о культурной жизни районов области, интересных туристических маршрутах, красивых местах региона, памятных экскурсиях.
— Сады Придонья свыше 15 лет проводят экскурсии у себя на предприятии, показывая масштаб садов, технологичность завода, красоту поселка, — говорит руководитель отдела информации и PR Елена Нечипоренко. — Открывая для аудитории актуальные тренды в области агротуризма и активно содействуя развитию этого перспективного направления, мы способствуем экономическому росту региона.
Фото предоставлено пресс-службой Садов Придонья.
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