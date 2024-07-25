Волгоградцам напомнили порядок найма на работу иностранцев

Налоговые органы Волгоградской области напомнила порядок привлечения к труду иностранных рабочих. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, граждане России, привлекающие на работу иностранных граждан, признаются страхователями по обязательному социальному страхованию и являются плательщиками страховых взносов.

Также важно понимать, что гражданин РФ становится для иностранца работодателем или заказчиком услуг, а значит должен поступать согласно миграционному и трудовому законодательству РФ.

Гражданину России, заключившему с иностранцем трудовой договор, необходимо:

- при заключении трудового договора физическое лицо - работодатель обязан встать на учет в налоговом органе по месту своей регистрации в качестве плательщика страховых взносов путем подачи в любой налоговый орган по выбору заявления о постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов (п. 2 ст. 425 НК РФ, п. 1 ст. 419 НК РФ);

- представить в соответствующий территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования РФ сведения, необходимые для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета лиц, поступающих на работу впервые, на которых не был открыт индивидуальный лицевой счет (ст. 1, п. 1 ст. 6 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ);

- исчислять и уплачивать страховые взносы на обязательное социальное страхование ежемесячно не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем осуществления выплат работнику, из расчета 30% от суммы выплаты;

- представлять в налоговый орган персонифицированные сведения о физических лицах не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем осуществления выплат работнику;

- представлять в налоговый орган расчеты по страховым взносам не позднее 25 числа месяца следующего за окончанием первого квартала, полугодия, девяти месяцев и календарного года.

Фото из архива V102.RU