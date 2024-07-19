Курортный ажиотаж всколыхнул инфляцию в Волгоградской области





Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась с 7,71% в мае до 8,21% в июне. Среди причин – ожидание уменьшения сбора некоторых видов плодов и овощей из за неблагоприятных погодных условий в период их созревания. Также сказались повышенная потребительская активность и рост затрат компаний на производство и реализацию товаров, пояснили V102.RU в Волгоградском отделении Банка РФ. Годовая инфляция в Волгоградской области ускорилась с 7,71% в мае до 8,21% в июне. Среди причин – ожидание уменьшения сбора некоторых видов плодов и овощей из за неблагоприятных погодных условий в период их созревания. Также сказались повышенная потребительская активность и рост затрат компаний на производство и реализацию товаров, пояснили V102.RU в Волгоградском отделении Банка РФ.

В частности, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне увеличился на 1,19 п.п., - до 10,79%. Эксперты объясняют это майскими заморозками и недостатком влаги в июне. Аграрии и ретейлеры уже скорректировали цены в ожидании снижения урожая. Поэтому цены на тот же картофель сейчас совсем не летние. Также недешевы и яблоки. К тому же тепличные овощи в июне подешевели не так сильно, как год назад. Виной всему послужил холодный май, что повлияло на расход электроэнергии. В частности, годовой темп прироста цен на продовольственные товары в июне увеличился на 1,19 п.п., - до 10,79%. Эксперты объясняют это майскими заморозками и недостатком влаги в июне. Аграрии и ретейлеры уже скорректировали цены в ожидании снижения урожая. Поэтому цены на тот же картофель сейчас совсем не летние. Также недешевы и яблоки.

Не спешат заметно дешеветь и бананы. Причиной этого стали перебои с импортом. Цены на молочку также росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Производители объяснили это возросшими затратами на обслуживание оборудования, закупку сырья и оплату труда работников. Не спешат заметно дешеветь и бананы. Причиной этого стали перебои с импортом. Цены на молочку также росли быстрее, чем в предыдущем месяце. Производители объяснили это возросшими затратами на обслуживание оборудования, закупку сырья и оплату труда работников.

Небольшой рост инфляции наблюдается также и в сфере непродовольственных товаров - 5,75% в июне после 5,67% в мае. Аналитики считают, что причиной этого стала продолжающаяся повышенная потребительская активность жителей региона. Это позволило компаниям продолжить перенос возросших затрат в цены. Издержки увеличились на всех этапах: от производства товаров до их продажи в магазине. Например, у производителей подорожали сырье и оборудование, у ретейлеров – закупка товаров и услуги логистики. В этих условиях цены на электротовары, бытовые приборы, одежду, белье и галантерею выросли в годовом выражении сильнее, чем в мае. На инфляцию повлиял и рост темпов ввода жилья в регионе. Из-за этого дорожают строительные материалы, а также ремонтные и отделочные работы. Небольшой рост инфляции наблюдается также и в сфере непродовольственных товаров - 5,75% в июне после 5,67% в мае. Аналитики считают, что причиной этого стала продолжающаяся повышенная потребительская активность жителей региона. Это позволило компаниям продолжить перенос возросших затрат в цены. Издержки увеличились на всех этапах: от производства товаров до их продажи в магазине. Например, у производителей подорожали сырье и оборудование, у ретейлеров – закупка товаров и услуги логистики. В этих условиях цены на электротовары, бытовые приборы, одежду, белье и галантерею выросли в годовом выражении сильнее, чем в мае.

Наиболее стабильна ситуация лишь в сфере услуг. Годовой темп прироста цен в этой сфере в июне почти не изменился и составил 7,52% после 7,54% в мае. В то же время отмечается рост цен в некоторых сегментах этой сферы. В частности, повысилась с тоимость поездки на Черноморское побережье России, но не так сильно, как год назад, утверждают аналитики. В текущем году произошло перераспределение турпотока с крымского направления на другие регионы. В итоге поездка на отдых на Черноморское побережье России подорожала в годовом сопоставлении меньше, чем в предыдущем месяце. Наиболее стабильна ситуация лишь в сфере услуг. Годовой темп прироста цен в этой сфере в июне почти не изменился и составил 7,52% после 7,54% в мае. В то же время отмечается рост цен в некоторых сегментах этой сферы. В частности, повысилась с

Эксперты заметили также снижение годового прироста цен на услуги парикмахерских. А вот расходы провайдеров на обновление телекоммуникационного оборудования, содержание и ремонт сетей связи увеличились. По этой причине операторы подняли цены на некоторые тарифные планы. Как результат, услуги телевещания и подключения к сети Интернет подорожали сильнее, чем месяцем ранее. Эксперты заметили также снижение годового прироста цен на услуги парикмахерских. А вот

В то же время выросли цены на проезд в купейных вагонах поездов и в самолетах. В качестве причин этой тенденции аналитики назвали увеличение спроса на путешествия внутри России, а также ростом затрат на обслуживание техники, станций и аэропортов и закупку топлива. В то же время выросли цены на проезд в купейных вагонах поездов и в самолетах. В качестве причин этой тенденции аналитики назвали увеличение спроса на путешествия внутри России, а также ростом затрат на обслуживание техники, станций и аэропортов и закупку топлива.

Фото V102.RU