Овощехранилище за 602 млн рублей построили в Волгоградской области

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области при господдержке построено крупное овощехранилище. Как сообщили V102.RU в администрации региона, новый комплекс по хранению и переработке овощной продукции сегодня, 25 июля, посетил губернатор Андрей Бочаров.





Современный промышленный объект удалось построить за год с небольшим. Инвестиции составили порядка 602 млн рублей. Овощехранилище может вместить почти 12 тысяч тонн продукции. Проект реализован на базе одного из ведущих хозяйств области — КФХ Павла Чердынцева. Современные складские помещения здесь находятся недалеко от овощного поля, что значительно повышает эффективность производственного процесса.

- Волгоградская область является опорным регионом по производству, переработке, хранению и реализации овощей. Важнейшая задача — создание комплексов, которые позволяют хранить и реализовывать высокого качества продукцию круглый год, — сказал губернатор Андрей Бочаров.





Процесс поддержания в помещениях овощехранилища необходимых температуры и влажности полностью автоматизирован. Обеспечивать работу новой площадки будут 30 специалистов, также задействуют необходимую технику, включая электрокары — для них там же смонтированы зарядные станции. В новом овощехранилище будут размещать корнеплоды — морковь, свеклу, редьку, репу и картофель.

Четыре года назад здесь ввели в строй аналогичный комплекс для хранения томата, огурца, перца, лук, моркови, капусты, баклажана, кабачка и тыквы. Необходимость строительства комплекса вызвана существенным ростом производства. С 2015 года валовый сбор овощей в этом хозяйстве увеличился более чем в пять раз — до 15 тысяч тонн в 2023 году. Сегодня на долю КФХ приходится порядка 30-35% производимых в Среднеахтубинском районе овощей и более 50% — картофеля. В планах этого года, даже несмотря на крайне сложные погодные условия, еще увеличить валовый сбор.





В целом производство овощей закрытого и открытого грунтов выросло в Волгоградской области в 1,4 раза — ежегодный сбор преодолевает отметку 1 млн тонн. Вместе с наращиванием производства сырья решается задача по строительству и модернизации площадок переработки и хранения. Если 10 лет назад в регионе перерабатывалось только 200 тысяч тонн, то в 2023-м уже 533 тысячи тонн. Площади хранения увеличились со 153 тысяч тонн до 426 тысяч тонн. По итогам 2024 года показатели вырастут еще на 3 тысячи тонн и 11 тысяч тонн соответственно.

Отдельно губернатор остановился на вопросах развития мелиорации: за 10 лет площадь под орошением выросла в 2,5 раза.

- Орошение является одним из основных направлений. Задачу, которую мы ставим к 2034 году — увеличить показатель еще в два раза, до 160 тысяч га за счет модернизации и строительства новых мелиоративных систем, - сказал Андрей Бочаров.

Фото: администрации Волгоградской области

