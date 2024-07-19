Волгоградцам напомнили о дедлайне по декларациям





В Управлении ФНС России по Волгоградской области напомнили жителям региона о необходимости предоставления деклараций. Передать данные в налоговую службу необходимо не позднее 25 июля.

Какие декларации и расчеты нужно сдать к указанному времени:

- по налогу на прибыль организаций за июнь 2024 г.,

- по налогу на прибыль организаций за первое полугодие 2024 г.,

- по НДС за второй квартал 2024 г.,

- в связи с прекращением предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась УСН в июне 2024 г.,

- в связи с прекращением предпринимательской деятельности в качестве сельскохозяйственного товаропроизводителя по ЕСХН в июне 2024 г.,

- по НДПИ за июнь 2024 г.,

- по водному налогу за второй квартал 2024 г.,

- по акцизам за июнь 2024 года.

Также в УФНС пояснили, что необходимо предоставить расчет сумм НДФЛ по форме 6-НДФЛ, а также расчет по страховым взносам за первое полугодие 2024 года.

- уведомления об исчисленных суммах по НДФЛ за период с 1 по 22 июля 2024 г. (код периода – 33/01);

- уведомление об авансовом платеже по УСН за второй квартал 2024 г. (код периода – 34/02);

- уведомление о налоге на имущество, транспортном и земельном налогах за 2 квартал 2024 года (код периода – 34/02).

Уведомления об исчисленных суммах НДФЛ с выплат работникам за 23 по 31 июля необходимо подать не позднее 5 августа, указав код отчетного периода «33/11».



