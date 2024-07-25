Экономика

Курс доллара в бананах вырос в Волгоградской области

Экономика 25.07.2024 18:22
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25.07.2024 18:22


В Волгоградской области за последнюю неделю зафиксирован резкий рост стоимости свежей капусты. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, этот овощ стал дороже на 11%. Стоимость килограмма капусты выросла до 44 рублей. В то же время из овощей больше всего подешевели свекла – на 8,6% (48,69 рубля) и картофель – на 9,3% (50,69 рубля за кг).
А вот бананы за неделю подорожали сразу на 5,5% - средняя цена на экзотические фрукты выросла до 143,94 рубля за кг. Ранее наблюдатели отмечали, что стоимость килограмма бананов в России равна примерно одному доллару. Если взять за основу этот тезис, то курс доллара в бананах в Волгоградской области заметно подрос. В волгоградском отделении банка РФ, в свою очередь объясняли подорожание бананов в регионе перерывом в поставках этих фруктов. 
Также в Волгоградстате заметили подорожание вермишели – на 1,37% (54,46 рубля за кг), сыра – на 2,5% (671,63 рубля) и пшеничной муки. Последняя выросла в цене на 1,22% и стоит примерно 38 рублей за кг. 

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