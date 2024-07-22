Экономика

На «Красном Октябре» отметили День металлурга

Экономика 22.07.2024 17:27 Реклама
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22.07.2024 17:27 Реклама


В заводском сквере прошло традиционное мероприятие ко Дню металлурга. В честь профессионального праздника лучшие сотрудники предприятия получили ведомственные и заводские награды за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.
С поздравлениями к заводчанам обратился генеральный директор Константин Волков:
– В День металлурга мы подводим итоги профессионального года – вспоминаем победы, строим дальнейшие планы. «Красный Октябрь» меняется, развивается, и это заслуга всего коллектива. Мы сами решаем, какое будущее ждет нас, наши семьи и наш завод. Сегодня мы уверенно смотрим вперед, при этом не забывая про свои давние трудовые традиции. С праздником!

Также в своем выступлении генеральный директор отметил, что в третьем квартале будет проиндексирована заработная плата – на предприятии это уже второе повышение за 2024 год.
Центральным событием мероприятия стала торжественная церемония чествования работников «Красного Октября» с участием ветеранов производства, руководства завода, первых лиц города и региона – на сцене наградами различного уровня были отмечены высокие профессиональные достижения 68 заводчан.

Также на празднике подвели итоги заводского конкурса по благоустройству предцеховой территории. Первое место присуждено копровому цеху, второе – цеху эксплуатации весового хозяйства металлургического производства, третье занял цех ремонта металлургических печей. Призом зрительских симпатий были отмечены цех фасонного литья, отделение по изготовлению металлоконструкций цеха по ремонту металлургического оборудования и цех отделки металлопроката. Все призеры  получили дипломы и подарочные сертификаты.
Кроме того, на сцене состоялось награждение победителей заводского турнира по мини-футболу. В этом году лучшей стала команда обжимного крупносортного цеха. Генеральный директор Константин Волков вручил победителям переходящий чемпионский кубок.

Сквер металлургического предприятия в этот день стал местом притяжения не только заводчан, но и жителей города. Перед зданием заводоуправления работали интерактивные площадки для детей и взрослых, были организованы фотозоны, мастер-классы и сладкие угощения. Также горожане могли поучаствовать в розыгрыше подарков с символикой «Красного Октября».

Для гостей мероприятия выступали вокальные и танцевальные коллективы, а завершился праздник концертом приглашенной звезды – Маргариты Суханкиной, в исполнении которой прозвучали знаменитые хиты группы «Мираж».
Фото предоставлено пресс-службой «Красного Октября».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648

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