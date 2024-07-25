Экономика

Сады Придонья признали лучшим производителем в области здорового питания

Экономика 25.07.2024 12:07 Реклама
0
25.07.2024 12:07 Реклама


Компания в очередной раз подтвердила свой высокий статус производителя вкусной, полезной и качественной продукции, получив максимальные оценки от экспертов ежегодной премии «Здоровое питание».
Премия «Здоровое питание» проводится по инициативе Фонда «Социальные проекты» и ФГБУ «НИИ питания» РАМН с 2013 года. Ее главная задача — сделать здоровое питание привычкой большинства, чтобы потребители с умом относились к продуктам, которые составляют их ежедневный рацион.
В этом году церемония проходила на площадке крупного фудмолла «Три вокзала. Депо» в Москве. По словам организаторов, в конкурсе приняли участие крупнейшие представители продовольственного российского рынка. Это компании-лидеры, которые внесли значительный вклад в продвижение принципов здорового питания, в их числе компания «Сады Придонья».

— В 2021 году наши кислонемолочные продукты на основе овса и сои были названы лучшими в номинации «Инновация года в здоровом питании» среди всех участников категории «Альтернативные молочным продукты», — сказал территориальный менеджер канала HoReCa компании «Сады Придонья» Рустам Устинов. — В этот раз экспертный совет отметил компанию, как лучшего производителя в категории «Соки». Наша компания продолжает активно работать над расширением ассортимента, улучшением вкусовых качеств и экологической безопасности продукции. Это позволяет Садам Придонья оставаться лидером рынка и предлагать потребителям продукты, которые не только удовлетворяют их вкусовые предпочтения, но и способствуют поддержанию здоровья и благополучия.
Надо отметить, что премия «Здоровое питание» проводилась в рамках фестиваля «Вкус лета», объединивший разные поколения. На два дня территория гастроквартала «Три вокзала. Депо» погрузилась в атмосферу здорового образа жизни. Каждый гость мероприятия нашел близкую для себя деятельность: от кулинарных мастер-классов, спортивных активностей до зажигательных танцев со звездами. Помимо этого, на фестивале было проведено более 40 розыгрышей с ценными призами. Компания «Сады Придонья» предоставила для участников викторины новые соки премиального бренда.
По информации организаторов, на фестивале «Вкус лета» побывало свыше 20 тысяч человек.
Реклама. https://pridonie.ru. ИНН 3403014273

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.07.2024 11:59
Экономика 25.07.2024 11:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2024 10:01
Экономика 25.07.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.07.2024 08:18
Экономика 25.07.2024 08:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.07.2024 12:12 Реклама
Экономика 23.07.2024 12:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.07.2024 09:17 Реклама
Экономика 23.07.2024 09:17 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2024 17:27 Реклама
Экономика 22.07.2024 17:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
22.07.2024 10:14
Экономика 22.07.2024 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2024 14:38
Экономика 19.07.2024 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.07.2024 12:13
Экономика 19.07.2024 12:13
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.07.2024 07:50
Экономика 19.07.2024 07:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.07.2024 08:16
Экономика 18.07.2024 08:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.07.2024 18:34
Экономика 17.07.2024 18:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.07.2024 13:00 Реклама
Экономика 17.07.2024 13:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.07.2024 06:30
Экономика 17.07.2024 06:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.07.2024 11:21
Экономика 16.07.2024 11:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

15:21
«Собирался на лодке в Грецию»: стали известны подробности задержания волгоградского подрывника Евгения СеребряковаСмотреть фотографии
15:15
Бизнес по-соседски: как эффективно вести свое дело на первых этажах жилых домов в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области разыскивают 13-летнего подросткаСмотреть фотографии
14:45
Выплаты бойцов СВО защитят от списания при банкротствеСмотреть фотографии
13:58
На Ангарском в злосчастной яме с маршруткой пострадала женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:51
«Смыло огороды и дороги»: в Волгоградской области прошел аномальный ливеньСмотреть фотографииCмотреть видео
13:43
На главных городских пляжах Волгограда и Волжского ускорили интернет для отдыхающихСмотреть фотографии
13:37
Волгоградец с сообщником из Краснодарского края украли фуру с грузом на 12 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Волгоградцам представили календарь праздничных дней в 2025 годуСмотреть фотографии
12:24
Потоп в многострадальном общежитии в Волгограде вызвал реакцию у БастрыкинаСмотреть фотографии
12:07
Сады Придонья признали лучшим производителем в области здорового питанияСмотреть фотографии
11:59
Овощехранилище за 602 млн рублей построили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:26
Алиментщика-«невидимку» из Волгоградской области нашли в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:16
Уличные камеры сняли в Волгограде бросившегося под колеса иномарки ребенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Оскорблявшего полицию пьяного дрифтера арестовали в Волгограде. Ему грозит уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
На Ангарской в Волгограде поменяли трубы на месте провалаСмотреть фотографии
10:48
В России 25 июля отмечают День сотрудника органов следствияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
В Урюпинске увековечили память погибшего на СВО рядового Сергея КозловаСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде прокуратура требует от фонда капремонта расторгнуть миллиардный договор с подрядчиком из УфыСмотреть фотографии
10:05
В Волжском лжегадалка под угрозой порчи выманила 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:01
Андрей Бочаров поздравил хлеборобов с 3 млн тонн зернаСмотреть фотографии
09:25
После небольшой передышки волгоградцев снова ждет испытание жаройСмотреть фотографии
08:58
Задавивший трактором волгоградку осужденный захотел скостить срокСмотреть фотографии
08:52
В Волгограде УК заставили убрать свалку около домаСмотреть фотографии
08:18
Цены на АИ-98 пробили потолок в Волгоградской области: больше 70 рублейСмотреть фотографии
07:23
Волгоградские специалисты определят ущерб в осушенном из-за щуки водоемеСмотреть фотографии
06:28
На юге Волгограда расширят территорию кладбищаСмотреть фотографии
21:41
Волгоградка зверски убила мужа-садиста. Эксперт насчитал 14 ударов ножомСмотреть фотографии
20:52
Осужденный в Волгограде скандальный мебельщик Бородавко ищет правды в КраснодареСмотреть фотографии
20:14
«Динамо» вошло в тройку лидеров чемпионата на мокром песке ВолгоградаСмотреть фотографии
 