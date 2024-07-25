



Компания в очередной раз подтвердила свой высокий статус производителя вкусной, полезной и качественной продукции, получив максимальные оценки от экспертов ежегодной премии «Здоровое питание».

Премия «Здоровое питание» проводится по инициативе Фонда «Социальные проекты» и ФГБУ «НИИ питания» РАМН с 2013 года. Ее главная задача — сделать здоровое питание привычкой большинства, чтобы потребители с умом относились к продуктам, которые составляют их ежедневный рацион.

В этом году церемония проходила на площадке крупного фудмолла «Три вокзала. Депо» в Москве. По словам организаторов, в конкурсе приняли участие крупнейшие представители продовольственного российского рынка. Это компании-лидеры, которые внесли значительный вклад в продвижение принципов здорового питания, в их числе компания «Сады Придонья».





— В 2021 году наши кислонемолочные продукты на основе овса и сои были названы лучшими в номинации «Инновация года в здоровом питании» среди всех участников категории «Альтернативные молочным продукты», — сказал территориальный менеджер канала HoReCa компании «Сады Придонья» Рустам Устинов. — В этот раз экспертный совет отметил компанию, как лучшего производителя в категории «Соки». Наша компания продолжает активно работать над расширением ассортимента, улучшением вкусовых качеств и экологической безопасности продукции. Это позволяет Садам Придонья оставаться лидером рынка и предлагать потребителям продукты, которые не только удовлетворяют их вкусовые предпочтения, но и способствуют поддержанию здоровья и благополучия.

Надо отметить, что премия «Здоровое питание» проводилась в рамках фестиваля «Вкус лета», объединивший разные поколения. На два дня территория гастроквартала «Три вокзала. Депо» погрузилась в атмосферу здорового образа жизни. Каждый гость мероприятия нашел близкую для себя деятельность: от кулинарных мастер-классов, спортивных активностей до зажигательных танцев со звездами. Помимо этого, на фестивале было проведено более 40 розыгрышей с ценными призами. Компания «Сады Придонья» предоставила для участников викторины новые соки премиального бренда.

По информации организаторов, на фестивале «Вкус лета» побывало свыше 20 тысяч человек.

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