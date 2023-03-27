В Волгограде несколько часов тушили горящий камыш в промзоне









Крупный ландшафтный пожар потушили накануне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании камыша, сухой растительности и мусора в промзоне на улице Южно-Украинской поступило 26 марта в 20-20 ч.





- Пожар был локализован в 21-59 ч, а полностью огонь ликвидировали в 0.13 ч. Погибших нет, жилые и хозяйственные постройки не пострадали, причина происшествия устанавливается, - пояснили в ведомстве.





Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102» , в марте в Кировском и Красноармейском районах Волгограда произошло более 20 ландшафтных пожаров.





А на прошлой неделе огонь бушевал в районе озера лотосов в Среднеахтубинском районе. Огнеборцам удалось не допустить подхода стихии к жилым домам в хуторе Красный Буксир.



