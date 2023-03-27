В Волгограде несколько часов тушили горящий камыш в промзоне

Происшествия 27.03.2023 07:58
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27.03.2023 07:58
Крупный ландшафтный пожар потушили накануне в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании камыша, сухой растительности и мусора в промзоне на улице Южно-Украинской поступило 26 марта в 20-20 ч.
- Пожар был локализован в 21-59 ч, а полностью огонь ликвидировали в 0.13 ч. Погибших нет, жилые и хозяйственные постройки не пострадали, причина происшествия устанавливается, - пояснили в ведомстве.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в марте в Кировском и Красноармейском районах Волгограда произошло более 20 ландшафтных пожаров.
А на прошлой неделе огонь бушевал в районе озера лотосов в Среднеахтубинском районе. Огнеборцам удалось не допустить подхода стихии к жилым домам в хуторе Красный Буксир.
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