







В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 23 марта потушили крупный ландшафтный пожар. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, огонь вспыхнул между населенными пунктами Красный Буксир и Третья карта, где находится знаменитое озеро лотосов и загородный клуб Вилла София. Полыхали деревья, камыш и другая растительность недалеко от жилых домов.





В ГУ МЧС по Волгоградской области корреспонденту информагентства пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 18-15 ч.





- Огонь был потушен в 19-00, погибших и пострадавших нет, жилым домам ущерб не нанесен, - прокомментировали в ведомстве.