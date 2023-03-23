Происшествия

Около озера лотосов под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар

Происшествия 23.03.2023 20:13
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23.03.2023 20:13



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области сегодня, 23 марта потушили крупный ландшафтный пожар. Как рассказали ИА «Высота 102» очевидцы, огонь вспыхнул между населенными пунктами Красный Буксир и Третья карта, где находится знаменитое озеро лотосов и загородный клуб Вилла София. Полыхали деревья, камыш и другая растительность недалеко от жилых домов. 

В ГУ МЧС по Волгоградской области корреспонденту информагентства пояснили, что сообщение о пожаре поступило  в 18-15 ч.

- Огонь был потушен в 19-00, погибших и пострадавших нет, жилым домам ущерб не нанесен, - прокомментировали в ведомстве.


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