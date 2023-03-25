Общество 25.03.2023 11:07
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25.03.2023 11:07
На заседании КЧС в Волгограде обсудили проблемы пожарной безопасности в городе-герое в связи с наступившим потеплением. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, только с начала марта зарегистрировано более 20 ландшафтных пожаров в Красноармейском и Кировском районах. При этом в ряде случаев горение камыша происходило несколькими очагами, что говорит о том, что волгоградцы пытаются провести очистку территорий несанкционированными палами. Аналогичная ситуация складывалась и в начале пожароопасного периода в прошлом году на территории Красноармейского района.
Сотрудники государственного пожарного надзора призвали представителей районных администраций безотлагательно приступить к выполнению необходимых работ по благоустройству территорий, очистке от горючих отходов и свалок мусора, своевременному вывозу твердых бытовых отходов с контейнерных площадок, снижению пожарной нагрузки путем контролируемого отжига и покоса камышовой растительности.
В зоне особого внимания – СНТ и ГСК. На этих территориях, подчеркнули в МЧС, необходимо провести очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между садовыми домами от сухой растительности, при этом основные усилия направить на приведение территорий заброшенных садовых участков в пожаробезопасное состояние. В ГУ МЧС планируют провести сборы председателей СНТ и ГСК для проведения учебно-методических занятий на тему предотвращения пожаров в дачных обществах и гаражных кооперативов.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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