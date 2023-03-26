Происшествия

В Волжском пенсионерка впала в кому после падения шкафа

Происшествия 26.03.2023 20:15
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26.03.2023 20:15



В городе Волжском Волгоградской области 75-летняя женщина получила серьезную травму головы в результате падения шкафа. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, несчастный случай произошел в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Клавы Нечаевой.
По предварительной информации, на голову пенсионерки опрокинулась секция шкафа. С телесными повреждениями и в состоянии комы пострадавшую доставили в больницу имени Фишера. 

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