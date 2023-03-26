В Волжском пенсионерка впала в кому после падения шкафа









В городе Волжском Волгоградской области 75-летняя женщина получила серьезную травму головы в результате падения шкафа. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, несчастный случай произошел в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Клавы Нечаевой.

По предварительной информации, на голову пенсионерки опрокинулась секция шкафа. С телесными повреждениями и в состоянии комы пострадавшую доставили в больницу имени Фишера.



