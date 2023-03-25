Игра без голов: «Ротор» сыграл в нулевую ничью с лидером первенства «Черноморцем»









Сегодня, 25 марта, на Волгоград Арене в рамках 21-ого тура первенства второй лиги состоялся знаковый матч – «Ротор» принимал лидера клуб «Черноморец» из Новороссийска. Но соперники так и не смогли открыть счет и игра закончилась нулевой ничьей.





Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на стадион поддержать футболистов пришли 14544 болельщиков. Гости также приехали с группой фанатов. Правда, на фоне мощной звуковой поддержкой волгоградских поклонников их почти не было слышно. Зато волгоградцы выделялись не только шумом, но и видом. Так, один из фанатов нарядился в индейца с перьями в сине-голубой гамме.















Первая половина встречи прошла практически при полном отсутствии острых моментов. Видимо, команды опасались друг друга и старались не допустить опасных атак у своих ворот. В основном борьба и сам поединок проходил в центре поля – там случались постоянные жёсткие стыки из-за попыток завладеть мячом. Лишь на 34-й минуте игроку «Черноморца» дали возможность пробить метров 20-ти, но мяч пролетел рядом со штангой. Голкипер хозяев Сергей Самок контролировал ситуацию. Такой же неудачей закончилась и попытка «Ротора» поразить ворота соперника. В конце тайма Ризван Умаров нанес удар, однако вратарь спокойно взял мяч в руки. Тем не менее, было видно, что волгоградцы вышли на поле с боевым настроем. Футболисты активно сражались за мяч, при этом допускали немало ошибок в простых ситуациях – например, после передач от своих одноклубников вся линия атаки частенько оказывалась в офсайде.













Главный тренер хозяев Алексей Стукалов заметно нервничал и эмоционально реагировал на оценку арбитрами действий его подопечных. Когда защитнику Глебу Шильникову судья показал желтую карточку, наставник сине-голубых активно начал протестовать.













Интересно, что его ассистент Александр Нагорный наблюдал за первой половиной матча сверху – в секторе для прессы. Вероятно, член тренерского штаба «Ротора» получил задание с более удобной позиции оценить тактику соперника для выработки дальнейшей стратегии игры.













Второй тайм волгоградский клуб начал активно, создав пару опасных моментов на чужой половине поля и при этом упустив возможность забить важный гол. Кирилл Родионов прострелил на Илью Сафронова с левого фланга, но удар у последнего не получился. Через несколько минут Артем Максименко мог открыть счет Нападающий ворвался в штрафную, намереваясь отправить мяч в верхний угол, однако цели он не достиг.













Новороссийцы также попытались выйти вперёд, но в целом комбинации были неопасными. Оба коллектива делали акцент на обороне, и в этом направлении они отыграли дисциплинированно.













Из-за нервного напряжения конец игры ознаменовался несколькими инцидентами. Алексей Стукалов за излишнюю эмоциональность и недовольство судейством получил от арбитра желтую карточку. Главного тренера возмутило то обстоятельство, что арбитр не отреагировал на удар по лицу Ризвана Ахмедханова, бывшего футболиста «Черноморца», во время борьбы за мяч.





А в конце поединка удалили защитника "Ротора" Сергея Обивалина. Он нарушил правила вблизи своей штрафной. Гости убегали в атаку, и Сергей, спасая свою команду, вынужденно сфолил. Соперники после этого разыграли штрафной, но удар пришёлся в стенку, которую выстроили сине-голубые.













В последние минуты матча у противников волгоградцев сил осталось явно больше. «Ротор» уже сидел в плотной обороне. Когда прозвучал финальный свисток, мяч прилетел к Алексею Стукалову, который ударил по нему от всей души, видимо, таким образом выплеснув весь негатив, и он улетел на пустую фанатскую трибуну.





В итоге разрыв в турнирной таблице между «Ротором» и «Черноморцем» остался прежним – 11 очков. «Чайка» из Песчанокопского после победы в 21-м туре оторвалась от волгоградского клуба на 6 очков.













Единственным утешением для болельщиков «Ротора» может служить тот факт, что лидер первенства прервал победную серию, споткнувшись о ничью с сине-голубыми. Но утешение это весьма слабое.

Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/ИА "Высота 102"

