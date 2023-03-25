Под Волгоградом эвакуировали жильцов дома из-за пожара на балконе









В Волжском сегодня, 25 марта потушили пожар в доме №74 на улице Мира. По свидетельству очевидцев, огонь вспыхнул на 6-ом этаже – черный дым вырывался с балкона.





Были эвакуированы 22 человека, проживающих в подъезде. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, погибших и пострадавших нет.





- Очаг возгорания находился на балконе, где горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.