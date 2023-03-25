Происшествия

Под Волгоградом эвакуировали жильцов дома из-за пожара на балконе

Происшествия 25.03.2023 18:11
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25.03.2023 18:11



В Волжском сегодня, 25 марта потушили пожар в доме №74 на улице Мира. По свидетельству очевидцев, огонь вспыхнул на 6-ом этаже – черный дым вырывался с балкона.

Были эвакуированы 22 человека, проживающих в подъезде. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, погибших и пострадавших нет.

- Очаг возгорания находился на балконе, где горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.

Скриншот видео Открытый Волжский VK,com.

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