Под Волгоградом эвакуировали жильцов дома из-за пожара на балконе

Скриншот видео Открытый Волжский VK,com.
Происшествия 25.03.2023 18:11
0
25.03.2023 18:11
Скриншот видео Открытый Волжский VK,com.
В Волжском сегодня, 25 марта потушили пожар в доме №74 на улице Мира. По свидетельству очевидцев, огонь вспыхнул на 6-ом этаже – черный дым вырывался с балкона.
Были эвакуированы 22 человека, проживающих в подъезде. Как пояснили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, погибших и пострадавших нет.
- Очаг возгорания находился на балконе, где горели домашние вещи на площади 5 квадратных метров, - уточнили в ведомстве.
Скриншот видео Открытый Волжский VK,com.
В Волгоградской области пропали без вести трое молодых мужчин25.03.2023 21:41
Происшествия 25.03.2023 21:41
В Волгограде вылетевшая на трамвайные пути иномарка попала на видео25.03.2023 10:26
Происшествия 25.03.2023 10:26
В Волгограде 75-летняя пассажирка покалечилась в автобусе №5525.03.2023 09:50
Происшествия 25.03.2023 09:50
Под Волгоградом инспекторы ДПС вытащили застрявший автомобиль пенсионера25.03.2023 09:01
Происшествия 25.03.2023 09:01
В Волжском воспламенилась пассажирская «Газель»24.03.2023 15:53
Происшествия 24.03.2023 15:53
Мошенники заманивают волгоградцев предложениями о зарплате до 25 тысяч в день24.03.2023 15:17
Происшествия 24.03.2023 15:17
Вылетевший в Волгоград самолет вернулся в Москву из-за неисправности24.03.2023 14:51
Происшествия 24.03.2023 14:51
Волгоградка пять раз воткнула нож в спину и грудь сожителя24.03.2023 12:57
Происшествия 24.03.2023 12:57
В Волжском чиновники подожгли камыш в районе очистных сооружений24.03.2023 12:29
Происшествия 24.03.2023 12:29
Под Волгоградом автослесарь угнал Ford Focus клиентки24.03.2023 11:51
Происшествия 24.03.2023 11:51
В Волгограде опьяненный водитель сбил ребенка24.03.2023 09:48
Происшествия 24.03.2023 09:48
Под Волгоградом вскрыли гараж с сомнительным алкоголем24.03.2023 09:36
Происшествия 24.03.2023 09:36
Два хлопка взбудоражили жителей Котово вечером 23 марта23.03.2023 21:33
Происшествия 23.03.2023 21:33
Около озера лотосов под Волгоградом потушили крупный ландшафтный пожар23.03.2023 20:13
Происшествия 23.03.2023 20:13
В Волгограде в результате происшествия на желдороге повреждены вагоны и инфраструктура23.03.2023 12:38
Происшествия 23.03.2023 12:38