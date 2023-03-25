«Реанимировали 30 минут»: под Волгоградом в скорой помощи умерла 15-летняя школьница









Сегодня, 25 марта в Ленинском районе Волгоградской области в машине скорой помощи скончалась 15-летняя девочка. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла в селе Маляевка Ленинского района. К подростку вызвали неотложку, однако спасти ее не удалось.





В комитете здравоохранения Волгоградской области информагентству пояснили, что скорая помощь прибыла по вызову в течение 15 минут.





- На момент прибытия состояние ребенка было кране тяжелым. Оказываемая на месте реанимационная помощь в течение 30 минут не принесла результата – наступил летальный исход, - пояснили в облкомздраве.





Причины смерти будут установлены по результатам посмертных исследований.