Происшествия

В Волгограде вылетевшая на трамвайные пути иномарка попала на видео

Происшествия 25.03.2023 10:26
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25.03.2023 10:26






Инцидент в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел накануне, 24 марта в 21-30 ч. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода», двигаясь по ул. 39-я Гвардейская, на пересечении с проспектом Ленина не справился с управлением. Автомобиль протаранил ограждение и вылетел на трамвайные пути.

В результате происшествия пострадавших нет. А в отношении водителя составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Вылетевшую на пути машину эвакуировали с помощью пожарной машины и движение трамваев было возобновлено.

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