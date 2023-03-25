В Волгограде вылетевшая на трамвайные пути иномарка попала на видео

















Инцидент в Краснооктябрьском районе Волгограда произошел накануне, 24 марта в 21-30 ч. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода», двигаясь по ул. 39-я Гвардейская, на пересечении с проспектом Ленина не справился с управлением. Автомобиль протаранил ограждение и вылетел на трамвайные пути.







В результате происшествия пострадавших нет. А в отношении водителя составлен протокол за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.







Вылетевшую на пути машину эвакуировали с помощью пожарной машины и движение трамваев было возобновлено.

