В Волгограде 75-летняя пассажирка покалечилась в автобусе №55









В Волгограде два человека накануне получили травмы в ДТП с участием пассажирских автобусов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, один из инцидентов произошел в Красноармейском районе около двух часов дня.





43-летний водитель, управляя автобусом «Лиаз», напротив дома №189 по ул. Лазоревая применил экстренное торможение. Находившаяся в салоне 75-летняя пассажирка упала и получила травмы.





А в Кировском районе пассажирский автобус «Лиаз» на ул. Писемского совершил наезд на 33-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по не регулируемому пешеходному переходу. За рулем находился 66-летний водитель. Пешехода госпитализировали.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области



