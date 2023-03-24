Под Волгоградом автослесарь угнал Ford Focus клиентки









Полицейские в Волгоградской области остановили нетрезвого водителя иномарки, который оказался угонщиком. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ночью наряд ДПС остановил во Фролово автомобиль Ford Focus, которым управлял мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Документы на машину он предъявить не смог.

- В ходе проверки сотрудниками полиции было установлено, что за рулем автомашины находился ранее судимый 42-летний слесарь местного автосервиса. Иномарку, принадлежащую 61-летней местной жительницей и оставленную на ремонт, он угнал из мастерской, - рассказали в главке.

Примечательно, что хозяйка авто узнала об угоне от сотрудников полиции и написала соответствующее заявление.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



