В Волгограде опьяненный водитель сбил ребенка

Происшествия 24.03.2023 09:48
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24.03.2023 09:48
Водитель иномарки в состоянии опьянения сбил в Волгограде 12-летнюю девочку. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в Красноармейском районе напротив дома №91 по улице Удмуртсткой.
По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Renault Arkana выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на девочку, перебегающую дорогу в неустановленном месте.
В результате ребенка с травмой госпитализировали в больницу.
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