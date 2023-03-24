В Волгограде опьяненный водитель сбил ребенка









Водитель иномарки в состоянии опьянения сбил в Волгограде 12-летнюю девочку. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в Красноармейском районе напротив дома №91 по улице Удмуртсткой.

По предварительной информации, 58-летний водитель автомобиля Renault Arkana выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на девочку, перебегающую дорогу в неустановленном месте.

В результате ребенка с травмой госпитализировали в больницу.



