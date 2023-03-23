Экономика

Портфель вкладов населения в Сбербанке вырос на 7%

Экономика 23.03.2023 15:03
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23.03.2023 15:03


По итогам 2022 года портфель вкладов населения в Поволжском банке Сбербанк вырос на 7% и достиг 850,6 млрд рублей.
При этом жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей всё чаще открывают новые вклады онлайн через мобильное приложение банка.
 
Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:
«Банковские вклады – надёжный инструмент для получения дополнительного пассивного дохода от накоплений. Клиенты Сбера активно пользуются этой возможностью, доверяя нам свои сбережения. Чтобы его оправдать, мы постоянно собираем обратную связь от наших клиентов и на её основе создаем новые типы вкладов, которые соответствуют их актуальным запросам и потребностям». 
Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз. Рост портфеля в юанях происходил практически полностью за счёт промовкладов".

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