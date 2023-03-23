Портфель вкладов населения в Сбербанке вырос на 7%





По итогам 2022 года портфель вкладов населения в Поволжском банке Сбербанк вырос на 7% и достиг 850,6 млрд рублей.

При этом жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей всё чаще открывают новые вклады онлайн через мобильное приложение банка.

Светлана Панкратова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

«Банковские вклады – надёжный инструмент для получения дополнительного пассивного дохода от накоплений. Клиенты Сбера активно пользуются этой возможностью, доверяя нам свои сбережения. Чтобы его оправдать, мы постоянно собираем обратную связь от наших клиентов и на её основе создаем новые типы вкладов, которые соответствуют их актуальным запросам и потребностям».

Говоря о структуре портфеля в Поволжском банке в иностранной валюте, стоит отметить, что объём в юанях вырос в 13 раз. Рост портфеля в юанях происходил практически полностью за счёт промовкладов".



