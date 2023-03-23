Жители Камышина могут поучаствовать в сборе средств на отлов собак. Об этом, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал мэрии города Волгоградской области, известили людей городские власти. Так, чиновники отчитались об отлове 86 бездомных собак в рамках заключенного с подрядчиком контракта. При этом стоимость отлова, стерилизации и вакцинирования одной особи составляет 8 600 рублей. Всего городом заключён контракт на отлов 118 животных. К концу текущего месяца, пообещали в мэрии, подрядчик завершит эту работу.

Вместе с тем чиновники посетовали, что принимаемых мер явно недостаточно, чтобы избавить Камышин от многочисленных стай бродячих псов.

– Именно поэтому в городе продолжает работать благотворительный фонд на базе МБУ «Благоустройство», ведущий сбор средств на отлов собак. Любой желающий может внести посильную сумму, – говорится в сообщении мэрии.

А для желающих поучаствовать рублем в отлове бездомышей телеграм-канал администрации Камышина опубликовал квитанцию с реквизитами фонда на базе муниципального учреждения для перечисления пожертвований.

Эта идея вызвала неоднозначную реакцию у жителей города. В соцсетях многие возмущаются тем, что расходы на бездомных собак чиновники предлагают переложить на граждан. Лишь небольшая часть пользователей одобрила это ноу-хау, при этом некоторые из них признались, что сами лично не готовы пожертвовать на это свои деньги.