В Волгоградской области погиб куривший на балконе 46-летний мужчина

В Даниловке Волгоградкой области в результате пожара 23 марта погиб 46-летний мужчина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, трагедия произошла в двухэтажном многоквартирном доме, расположенным на улице Мордовцева.

Очаг пожара находился на диване, который стоял на балконе. По предварительной версии, причиной возгорания стало курение хозяина жилища.

В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера 23 марта в 2-33 ч.

– На балконе многоквартирного дома горели домашние вещи на площади в 4 квадратных метра, – сообщили в ведомстве. – Пожар был потушен в 2-46 ч. силами ПСЧ-36.

В региональном МЧС вновь настоятельно рекомендуют жителям соблюдать правила противопожарной безопасности – не перегружать работающие в доме электроприборы, следить за исправностью печного и газового оборудования, не курить в постели.