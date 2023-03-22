Происшествия 22.03.2023 13:05
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22.03.2023 13:05
Ванильные коржи с сюрпризом пыталась передать в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области жительница Крыма.
Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, в ходе досмотра посылки, предназначенной для одного из заключенных, были обнаружены два сотовых телефона, две флеш-карты, две сим-карты и USB-шнур.
Все эти запрещенные предметы были спрятаны в сдобных ванильных коржах, которые жительница Крыма приготовила для своего родственника, отбывающего наказание в этой колонии.
Нарушительнице грозит административная ответственность.
Фото: УФСИН России по Волгоградской области
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