







Ванильные коржи с сюрпризом пыталась передать в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области жительница Крыма.

Как сообщили в УФНС России по Волгоградской области, в ходе досмотра посылки, предназначенной для одного из заключенных, были обнаружены два сотовых телефона, две флеш-карты, две сим-карты и USB-шнур.

Все эти запрещенные предметы были спрятаны в сдобных ванильных коржах, которые жительница Крыма приготовила для своего родственника, отбывающего наказание в этой колонии.

Нарушительнице грозит административная ответственность.

Фото: УФСИН России по Волгоградской области



