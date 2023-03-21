Борьба с коррупцией

Руководители ГБУ Волгоградской области раскрыли свои зарплаты за 2022 год

Борьба с коррупцией 21.03.2023 19:49
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21.03.2023 19:49


В Волгоградской области первые руководители учреждений, подведомственных органам исполнительной власти, отчитались о средней зарплате за 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие сведения опубликовали начальники, заместители и главные бухгалтеры учреждений, подведомственных комитету ветеринарии Волгоградской области. 

Так, самым высокооплачиваемым руководителем по итогам прошлого года стал начальник ГБУ «Волгоградская городская станция по борьбе с болезнями животных» Владимир Рудников. В среднем он получал каждый месяц в прошлом году 108 тысяч 765 рублей. Почти столько же зарабатывал директор ГБУ «Волгоградская областная ветеринарная лаборатория» Вячеслав Суворин – 108 тысяч 25 рублей. Руководитель Михайловской городской станции по борьбе с болезнями животных Татьяна Фурсова зарабатывала чуть меньше – 107 тысяч 345 рублей. Ее коллега из Урюпинского района Вера Фирсанова получала в прошлом году каждый месяц 106 тысяч 947 рублей. 

Заработок начальника Городищенской районной станции по борьбе с болезнями животных Олега Кремнева составлял 100 тысяч 298 рублей, ее коллега из Иловлинского района Александр Левитов получал в среднем 100 тысяч 247 рублей каждый месяц. 

Меньше всего зарабатывал в прошлом году руководитель Светлоярской районной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жирнов – 65 тысяч 637 рублей. 

Зарплата других начальников аналогичных учреждений в прошлом году варьировалась от 70 до 100 тысяч рублей. Чуть меньше получали их заместители и главные бухгалтеры. 

Напомним, обнародование средних зарплат руководителей государственных и муниципальных учреждений происходит в рамках антикоррупционного законодательства в начале каждого года. 

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