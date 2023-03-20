Жар костей не ломит: волгоградцам сообщили, когда отключат отопление

В Волгограде на протяжении недели столбики уличных термометров днем достигают отметки +15 градусов и выше. При этом тепло в многоквартирные дома подается в обычном режиме. Сегодня, 20 марта, в «Концессиях теплоснабжения» жителям областного центра сообщили, при каких условиях отопление в их домах наконец отключат.

Так, по сведениям ресурсоснабжающей компании, для того чтобы трубы в МКД охладели, нужно, чтобы в Волгоград пришло устойчивое тепло. А это значит, что и по ночам должно быть не менее тепло, чем в дневное время.

– Отопительный сезон завершается после пяти дней, в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха держится выше 8 градусов Цельсия, – объяснили специалисты. – Погода весной непредсказуема, возможны и заморозки, поэтому и выжидают эти пять дней.

В «КТ» уточняют, что данное правило не придумано ими – такие требования установлены жилищным законодательством РФ.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»