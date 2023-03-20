Происшествия

В Волгоградской области женщина хотела сжечь трактор, но смогла поджечь лишь себя

Происшествия 20.03.2023 15:56
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20.03.2023 15:56


В Волгоградской области полицейские готовятся к возбуждению уголовного дела в отношении 48-летней жительницы хутора Амелино Фроловского района. Женщина подозревается в попытке умышленного поджога чужого имущества. Вечером 18 марта дама, как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пыталась сжечь трактор фермера, но смогла поджечь лишь свои вещи и обувь. 

– По словам 44-летнего жителя Фроловского района, в субботу вечером он услышал лай собак, в связи с чем вышел во двор, чтобы проверить, в чем дело. Там он увидел, как неизвестная женщина, вооружившись канистрой и спичками, поджигает кислородные шланги и баллоны, расположенные рядом с бочками с дизельным топливом, – рассказали в главке полиции ИА «Высота 102». – Заметив хозяина, подозреваемая стала убегать, скидывая на ходу загоревшуюся на ней обувь и верхнюю одежду. 


Сообщается, что фермер смог самостоятельно потушить огонь и отогнать на безопасное расстояние трактор. 

В результате ОРМ полицейскими была задержана 48-летняя жительница соседнего хутора. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что решила поджечь трактор без каких-либо причин.

– В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается сумма причиненного ущерба. После этого будет решен вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемой в соответствии с действующим законодательством и возбуждении уголовного дела, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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