



В Волгоградской области полицейские готовятся к возбуждению уголовного дела в отношении 48-летней жительницы хутора Амелино Фроловского района. Женщина подозревается в попытке умышленного поджога чужого имущества. Вечером 18 марта дама, как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, пыталась сжечь трактор фермера, но смогла поджечь лишь свои вещи и обувь.

– По словам 44-летнего жителя Фроловского района, в субботу вечером он услышал лай собак, в связи с чем вышел во двор, чтобы проверить, в чем дело. Там он увидел, как неизвестная женщина, вооружившись канистрой и спичками, поджигает кислородные шланги и баллоны, расположенные рядом с бочками с дизельным топливом, – рассказали в главке полиции ИА «Высота 102». – Заметив хозяина, подозреваемая стала убегать, скидывая на ходу загоревшуюся на ней обувь и верхнюю одежду.





Сообщается, что фермер смог самостоятельно потушить огонь и отогнать на безопасное расстояние трактор.

В результате ОРМ полицейскими была задержана 48-летняя жительница соседнего хутора. Женщина созналась в содеянном и пояснила, что решила поджечь трактор без каких-либо причин.

– В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается сумма причиненного ущерба. После этого будет решен вопрос об окончательной квалификации данного деяния подозреваемой в соответствии с действующим законодательством и возбуждении уголовного дела, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области