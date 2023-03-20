Технические решения около двадцати патентов на изобретения и промышленные образцы специалистов различных подразделений АО «КАУСТИК» успешно реализованы на заводском производстве за последние несколько лет.

Очередной патент на полезную модель в составе авторской группы профессорско-преподавательского состава Волгоградского технического университета получил мастер по ремонту оборудования рудника по добыче каменной соли и бишофита Владимир Лаврентьев.

Техническое решение авторов патента относится к теплообменным аппаратам и может применяться в химической, нефтехимической, энергетической, фармакологической, пищевой и других отраслях. Владимир Лаврентьев – выпускник волгоградских политехнического колледжа и технического университета – занимался разработкой полезной модели одновременно с профессиональной деятельностью на «КАУСТИКе», где он работает уже двадцать лет.





– На нашем предприятии теплообменное оборудование используется практически в большинстве цехов, поэтому выбор темы вовсе не был случайным. Надеюсь, что наш проект, позволяющий существенно экономить немалые средства, на «КАУСТИКе» будет востребован так же, как патенты многих моих коллег, – говорит Владимир. – Техническое решение этого патента мы создавали вместе с моими преподавателями, за что им огромное спасибо. На предприятии же во все времена поддерживали и помогали тем, кто стремится знать и уметь больше.

Защита интеллектуальной собственности, регистрация патентов, в том числе, и в странах-потребителях продукции, активное внедрение изобретений сотрудников в производство всегда были важными конкурентными преимуществами волгоградского «КАУСТИКа».