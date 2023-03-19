Происшествия

«Влетела в ограждение»: на видео попал таран легковушек у «Волгоградэнергосбыта»

Происшествия 19.03.2023 15:35
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19.03.2023 15:35


В Ворошиловском районе Волгограда сегодня, 19 марта, около 12.15 у здания, которое занимает компания «Волгоградэнергосбыт» по улице Козловской, 14, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Инцидент попал на камеры уличного видеонаблюдения.  

— Буквально за доли секунды все произошло. Две легковушки чуть не протаранили здание на Козловской, — рассказали ИА «Высота 102» проезжавшие мимо очевидцы. — Одна из машин влетела в ограждение, другую бросило в угол дома. 

По данным ГУ МВД России по Волгоградской области, в ДТП никто не пострадал. 

— По предварительной информации, водитель за рулем LADA Vesta столкнулся с автомобилем Hyundai i20 под управлением девушки-водителя, — пояснили в областном главке МВД.

Судя по кадрам видео, после столкновения с иномаркой LADA Vesta остановилась в паре метров от здания. За какие-то секунды до аварии рядом прогуливалась женщина с малолетним ребенком. Иномарка Hyundai i20 в свою очередь протаранила дорожный знак. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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