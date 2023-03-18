Происшествия

В Волжском иномарка врезалась в столб на залитой маслом дороге

Происшествия 18.03.2023 17:50
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18.03.2023 17:50



Необычная дорожная авария произошла сегодня, 18 марта, в городе Волжском Волгоградской области. Как сообщили в городской администрации, первоначально в 11:26 в единую диспетчерскую службу поступила информация о том, что из автомобиля «Газель» на дорогу вылилось масло. Оно разлилось на пересечении улиц Дружбы и Александрова на расстоянии порядка 200 метров.



На этой скользкой дороге и произошло ДТП.
- По предварительным данным, водитель автомобиля «Пежо» не справился с управлением и врезался в столб. Сейчас на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, - сообщили в администрации Волжского. - Водитель автомобиля «Пежо» с травмами доставлен в больницу.



Загрязненную маслом дорогу специалисты коммунальных служб засыпали песком. В настоящее время участок улицы Александрова от Дружбы до Карбышева перекрыт. МБУ СООС отобрало почву на месте разлива для анализа.
Фото: администрация Волжского / VK

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