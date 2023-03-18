Происшествия

Взрослые и дети пострадали в крупном ДТП под Волгоградом, есть погибшие

Происшествия 18.03.2023 16:55
0
18.03.2023 16:55




Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали в страшной аварии в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сегодня, 18 марта, в Киквидзенском районе столкнулись две иномарки.
- По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ», выехал на полосу встречного движения и совершил  столкновения с автомашиной «Киа», - рассказали в главке. 
В результате на месте ДТП погиб водитель автомобиля «Киа». В больницу с различными травмами госпитализированы пять человек:  водитель второй иномарки и его четверо пассажиров, среди них трое детей.
На месте работают экипажи  ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пятеро пострадавших доставлены в Киквидзенскую ЦРБ. 
- Это ребенок 2014 года рождения, ребенок 2011 года рождения, подросток 2009 года рождения, женщина 1982 года рождения и мужчина 1986 года рождения. После стабилизации состояния пациентов переводят в Михайловскую ЦРБ для дальнейшего лечения, - уточнили в облздраве.
Врачи оценивают состояние детей и женщины как средней степени тяжести, а мужчины - стабильно тяжелое.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
18.03.2023 10:18
Происшествия 18.03.2023 10:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2023 10:06
Происшествия 18.03.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.03.2023 09:49
Происшествия 18.03.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 18:01
Происшествия 17.03.2023 18:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 14:56
Происшествия 17.03.2023 14:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 14:39
Происшествия 17.03.2023 14:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 14:05
Происшествия 17.03.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 12:01
Происшествия 17.03.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 11:07
Происшествия 17.03.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 10:45
Происшествия 17.03.2023 10:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 10:42
Происшествия 17.03.2023 10:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 10:02
Происшествия 17.03.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.03.2023 06:36
Происшествия 17.03.2023 06:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2023 17:11
Происшествия 16.03.2023 17:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.03.2023 14:41
Происшествия 16.03.2023 14:41
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:55
Взрослые и дети пострадали в крупном ДТП под Волгоградом, есть погибшиеСмотреть фотографии
16:32
«Ну могут же, если захотят»: волгоградский «Ротор» одержал желанную победу над «Легионом» - 2:0Смотреть фотографии
15:54
Юрту кочевников развернули в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
15:12
Путин подписал закон о наказании за дискредитацию участвующих в СВО добровольцевСмотреть фотографии
14:34
В ЦКЗ Волгограда прозвучит забытая миром симфония польского композитораСмотреть фотографии
13:01
Разбор полетов: волгоградцы за год написали 12 тысяч жалоб в госжилинспекциюСмотреть фотографии
11:50
Первый общегородской субботник в Волгограде пройдет 8 апреляСмотреть фотографии
10:50
Волгоградцы жалуются на сбои в работе мобильного приложения «ВКонтакте»Смотреть фотографии
10:29
«Страх и ужас он приносит людям»: в Волгограде на Тулака продолжает рассыпаться памятник русскому революционеруСмотреть фотографии
10:18
Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде семейная ссора из-за власти и денег закончилась поножовщинойСмотреть фотографии
09:49
Волгоградец на электроскутере сбил пенсионеркуСмотреть фотографии
09:17
50 сотрудников Концессий тепло- и водоснабжения отмечены наградами за успешный трудСмотреть фотографии
09:01
«Молодой десант» из Волгограда просит власти не утилизировать АПЛ «Дмитрий Донской»Смотреть фотографии
08:34
Жителям Волгограда и области в выходные обещают +15 и дождьСмотреть фотографии
07:57
В Волгограде вручили мандаты новому составу наблюдателей за тюрьмамиСмотреть фотографии
21:53
В ЦПКиО Волгограда 17 марта запустили свадебную карусельСмотреть фотографии
21:28
В Волгоградской области впервые выросла рождаемость в 2023 годуСмотреть фотографии
21:04
В Волгограде бойцу ОМОН «Сталинград» вручили награду от президентаСмотреть фотографии
20:32
Бились до последнего: юные волгоградские гандболистки остановились в шаге от финалаСмотреть фотографии
19:50
В Волгоградской области узаконили сверхсекретность депутатов и их наказаниеСмотреть фотографии
18:01
В центре Волгограда в ДТП протаранили внедорожник, пострадали три женщины: видеоСмотреть фотографии
17:38
Волгоградские дети отправят в зону СВО обереги для военнослужащихСмотреть фотографии
17:07
Волгоградец через сеть фирм-однодневок «облегчил» областную казну на 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:58
Мгновения жизни и смерти: в Волгограде открылась фотовыставка военкоров СВОСмотреть фотографии
15:53
«Динамо-Синара» и «Каустик» примут соперников в Волгограде 18 мартаСмотреть фотографии
15:45
«Легковушка не проедет»: в Волгоградской области на видео попала затопленная Доном дорогаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Мишустин: жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
15:06
В Котово на скандальной дороге высадился десант из следователей и экспертовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградский электромеханический завод избежал банкротства, погасив долгСмотреть фотографии
 