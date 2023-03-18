Взрослые и дети пострадали в крупном ДТП под Волгоградом, есть погибшие

Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали в страшной аварии в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сегодня, 18 марта, в Киквидзенском районе столкнулись две иномарки.

- По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с автомашиной «Киа», - рассказали в главке.

В результате на месте ДТП погиб водитель автомобиля «Киа». В больницу с различными травмами госпитализированы пять человек: водитель второй иномарки и его четверо пассажиров, среди них трое детей.

На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пятеро пострадавших доставлены в Киквидзенскую ЦРБ.

- Это ребенок 2014 года рождения, ребенок 2011 года рождения, подросток 2009 года рождения, женщина 1982 года рождения и мужчина 1986 года рождения. После стабилизации состояния пациентов переводят в Михайловскую ЦРБ для дальнейшего лечения, - уточнили в облздраве.

Врачи оценивают состояние детей и женщины как средней степени тяжести, а мужчины - стабильно тяжелое.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области



