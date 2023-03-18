Взрослые и дети пострадали в крупном ДТП под Волгоградом, есть погибшие

Происшествия 18.03.2023 16:55
0
18.03.2023 16:55
Один человек погиб и пятеро, в том числе трое детей, пострадали в страшной аварии в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, сегодня, 18 марта, в Киквидзенском районе столкнулись две иномарки.
- По предварительной информации, 37-летний водитель, управляя автомашиной «Хендэ», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновения с автомашиной «Киа», - рассказали в главке.
В результате на месте ДТП погиб водитель автомобиля «Киа». В больницу с различными травмами госпитализированы пять человек: водитель второй иномарки и его четверо пассажиров, среди них трое детей.
На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии уточняются.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пятеро пострадавших доставлены в Киквидзенскую ЦРБ.
- Это ребенок 2014 года рождения, ребенок 2011 года рождения, подросток 2009 года рождения, женщина 1982 года рождения и мужчина 1986 года рождения. После стабилизации состояния пациентов переводят в Михайловскую ЦРБ для дальнейшего лечения, - уточнили в облздраве.
Врачи оценивают состояние детей и женщины как средней степени тяжести, а мужчины - стабильно тяжелое.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Тело рыбака достали из водохранилища у СНТ в Волгограде18.03.2023 10:18
Происшествия 18.03.2023 10:18
В Волгограде семейная ссора из-за власти и денег закончилась поножовщиной18.03.2023 10:06
Происшествия 18.03.2023 10:06
Волгоградец на электроскутере сбил пенсионерку18.03.2023 09:49
Происшествия 18.03.2023 09:49
В центре Волгограда в ДТП протаранили внедорожник, пострадали три женщины: видео17.03.2023 18:01
Происшествия 17.03.2023 18:01
На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метров17.03.2023 14:56
Происшествия 17.03.2023 14:56
В массовом ДТП под Москвой погибли жена и сын волгоградского экс-чиновника17.03.2023 14:39
Происшествия 17.03.2023 14:39
В Волгограде из-за ДТП изменили движение троллейбуса № 917.03.2023 14:05
Происшествия 17.03.2023 14:05
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из Минвод17.03.2023 12:01
Происшествия 17.03.2023 12:01
Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТП17.03.2023 11:07
Происшествия 17.03.2023 11:07
Ущерб на десятки миллионов: ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту порчи земли в Волгограде17.03.2023 10:45
Происшествия 17.03.2023 10:45
В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчина17.03.2023 10:42
Происшествия 17.03.2023 10:42
В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибший17.03.2023 10:02
Происшествия 17.03.2023 10:02
«Так вот откуда этот хлам!»: волгоградцы разгадали тайну рождения мусорных завалов на улицах17.03.2023 06:36
Происшествия 17.03.2023 06:36
Волгоградец уволок две секции ограждения парка в пункт приема металла16.03.2023 17:11
Происшествия 16.03.2023 17:11
СУ СКР: прорвавшийся на Мамаев курган мотоциклист планировал совершить поджог16.03.2023 14:41
Происшествия 16.03.2023 14:41