Экономика

ВТБ: ставки по депозитам прекратят снижение

Экономика 17.03.2023 15:46
0
17.03.2023 15:46


Сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% приведет к стабилизации уровня ставок по депозитам на рынке. Они перестанут снижаться, а банки продолжат курс на удлинение привлечения за счет повышенной доходности по долгосрочным депозитам, которая сейчас достигает на рынке 9,5% годовых. Об этом заявила начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

С начала года на фоне сохранения ключевого индикатора средние максимальные ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках постепенно сокращались. С января по конец февраля, по данным регулятора, они уменьшились с 8,13% до 7,67% годовых. Это было связано в том числе с повышением прогноза по диапазону ключевой ставки на 2023 год до 7-9%: банки стремились зафиксировать привлеченные средства по текущим или несколько сниженным ставкам в ожидании роста стоимости фондирования.

Однако уже в первой половине марта движение ставок вниз остановилось. Сохранение ключевой ставки на текущем уровне со стороны ЦБ укрепит этот тренд. Отсутствие значимых колебаний рыночных параметров по депозитам будет обусловлено стремлением банков удлинить привлечение: это проявляется в снижении ставок по краткосрочным вкладам и накопительным счетам, с одной стороны, и увеличением доходности долгосрочных депозитов – с другой стороны.

В частности, средняя доходность по накопительным счетам у крупных игроков рынка находится на уровне 6% годовых, снизившись с начала года на ~0,3 п.п. При этом максимальная доходность по вкладам на сроках от 1 года варьируется в районе 9,5% годовых. Разрыв в доходности между долгосрочными депозитами и накопительными счетами с начала года увеличился и составляет 3,5 п.п. При этом средняя максимальная ставка по краткосрочным вкладам выше доходности по накопительным счетам всего на ~0,94 п.п.

-Несмотря на то, что за счет повышенной доходности рынок стимулирует клиентов размещать средства на долгий срок, вкладчики пока не готовы фиксировать деньги на период свыше года. Например, в ВТБ на рублевые вклады сроком до 1 года и накопительные счета приходится порядка 71% объема классического привлечения. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, в связи с сохраняющейся неопределенностью в экономике клиенты не расширяют горизонт планирования, во-вторых, замедление инфляции и обилие праздников в первом квартале стимулируют к росту потребительских расходов, что снижает склонность к «длинным» сбережениям. В-третьих, на рынке практически нет долгосрочных сберегательных инструментов накопления с высокой гарантированной доходностью, которые позволили бы вкладчикам заняться накоплением на долгоиграющие цели, – отмечает Наталья Тучкова.

Для удлинения сбережений необходимы дополнительные инструменты, так как даже существенная разница ставок между длинными вкладами и накопительными счетами не стимулирует вкладчиков массово размещать средства на долгий срок. Такое удлинение полезно для экономики, так как позволяет обеспечить финансирование инфраструктурных проектов. Одним из решений могли бы стать «детские» депозиты, срок которых можно было бы устанавливать индивидуально, например, до наступления совершеннолетия ребенка. При этом необходимо предусмотреть досрочное расторжение депозитного договора при условии целевого использования средств в интересах ребенка. Ставку по такому депозиту целесообразно привязать к рыночному индикатору, что даст возможность хеджировать доходность накоплений. При рождении детей государство могло бы вносить определенную сумму на открытый на имя ребенка депозит и в дальнейшем пополнять его дополнительно к родительским взносам. Другими инструментами господдержки могут стать субсидирование повышенной процентной ставки или предоставление налоговых льгот.

 

 
 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.03.2023 17:58
Экономика 17.03.2023 17:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 17:13
Экономика 17.03.2023 17:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:55
Экономика 17.03.2023 15:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:52
Экономика 17.03.2023 15:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 15:49
Экономика 17.03.2023 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 14:59
Экономика 17.03.2023 14:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.03.2023 14:44
Экономика 17.03.2023 14:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 13:54
Экономика 17.03.2023 13:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 13:16
Экономика 17.03.2023 13:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.03.2023 09:40
Экономика 17.03.2023 09:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2023 15:42
Экономика 16.03.2023 15:42
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2023 14:46
Экономика 16.03.2023 14:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2023 12:49
Экономика 16.03.2023 12:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.03.2023 12:44
Экономика 16.03.2023 12:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.03.2023 11:47
Экономика 16.03.2023 11:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:01
В центре Волгограда в ДТП протаранили внедорожник, пострадали три женщины: видеоСмотреть фотографии
17:38
Волгоградские дети отправят в зону СВО обереги для военнослужащихСмотреть фотографии
17:07
Волгоградец через сеть фирм-однодневок «облегчил» областную казну на 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:58
Мгновения жизни и смерти: в Волгограде открылась фотовыставка военкоров СВОСмотреть фотографии
15:53
«Динамо-Синара» и «Каустик» примут соперников в Волгограде 18 мартаСмотреть фотографии
15:45
«Легковушка не проедет»: в Волгоградской области на видео попала затопленная Доном дорогаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Мишустин: жителей осажденного Сталинграда приравняют к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
15:06
В Котово на скандальной дороге высадился десант из следователей и экспертовСмотреть фотографии
14:59
Волгоградский электромеханический завод избежал банкротства, погасив долгСмотреть фотографии
14:56
На севере Волгограда строитель сорвался с высоты 12 метровСмотреть фотографии
14:39
В массовом ДТП под Москвой погибли жена и сын волгоградского экс-чиновникаСмотреть фотографии
14:05
В Волгограде из-за ДТП изменили движение троллейбуса № 9Смотреть фотографии
13:39
В Волгограде полтора километра проспекта Жукова впервые за 7 лет приводят в порядокСмотреть фотографии
13:16
Жилой комплекс «Новый Свет» от «Синара-Девелопмент» получил «серебро» в премии новостроек «Топ ЖК-2023»Смотреть фотографии
13:04
В Волгоградской области к подтопленным домам для детей-сирот построят дорогуСмотреть фотографии
12:32
35 ударов ножом и попытка побега: СК поставил точку в деле о расправе кикбоксера Григоряна над 29-летней волжанкойСмотреть фотографии
12:01
В аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку самолет из МинводСмотреть фотографии
11:41
Ж/д переезд в Волгоградской области переведут в ручное управление 20 мартаСмотреть фотографии
11:39
При поддержке ЕвроХима начата работа над созданием второй очереди парка «Аксайская Дубрава»Смотреть фотографии
11:20
В Волгограде к 2026 году за 430 миллионов отремонтируют мост на 3-й ПродольнойСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде изменили график движения трамвайного маршрута № 11Смотреть фотографии
11:09
Верховный суд РФ обязал сменить похабное название сети суши по иску Волгоградского УФАССмотреть фотографии
11:07
Волгоградец чудом выжил после страшного кульбита на «ВАЗе»: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
10:45
Ущерб на десятки миллионов: ГУ МВД возбудило уголовное дело по факту порчи земли в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:42
В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчинаСмотреть фотографии
10:08
Цифровизация школ: двухсотая публикация от журналистов Юга отметила успехи федерального проектаСмотреть фотографии
10:05
Девятую годовщину Крымской весны в Волгоградской области отметят в мини-форматеСмотреть фотографии
10:02
В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибшийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:34
Волгоградцев приглашают на выставку-ярмарку «Неделя Великого поста»Смотреть фотографии
09:34
В Севастополе увековечат имя Героя России из Волгоградской области Алексея НагинаСмотреть фотографии
 