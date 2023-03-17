Спорт

"Динамо-Синара" и "Каустик" примут соперников в Волгограде 18 марта

Спорт 17.03.2023 15:53
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17.03.2023 15:53



Завтра, 18 марта, гандболистки «Динамо-Синары» сразятся на домашней площадке с лидером чемпионата и действующими вице-чемпионками России - московским ЦСКА в рамках 9-го тура второй части предварительного этапа Cуперлиги. А "Каустик" там же, в ФОК "Молодёжный",  в первом матче 12-го тура Высшей лиги сыграет со «Скиф-Юниор», сообщает ИА "Высота 102".

Динамовки подходят ко встрече со спортсменками ЦСКА, имея серию из нескольких неудачных игр подряд. В последних шести турах была достигнута лишь одна ничья при остальных поражениях. Тем не менее, подопечные Олега Кулешова уже обеспечили  участие в плей-офф и они спокойно могут готовиться к матчам на выбывание, наигрывая состав и игровые комбинации.

Что касается встреч "Динамо" и ЦСКА в этом сезоне, то тут статистика говорит за московский клуб.  Оба раза армейский клуб обыграл  своих соперниц. В Волгограде счёт был 33:21, а в Москве динамовки уступили - 25:32.
Стоит отметить, что ЦСКА в чемпионате 22/23 имеет безупречный результат. В 30 играх было одержано 30 побед. Предыдущий тур москвички пропускали. А ещё в конце февраля в гостях выиграли у действующих чемпионок страны - "Ростова- Дона"  со счётом 31:26. А коллектив Кулешова проиграл тому же сопернику в прошлом матче -  22:32.

По сообщению  пресс-службы "Динамо-Синары" поединок волгоградских гандболисток с лидером турнира пройдёт 18 марта в 14-00, но не в зале "Динамо", который будет занят в течение трех дней с 17 по 19 марта, а ФОК "Молодёжный" (улиц Молодёжная, 35).

А через некоторое время, в 17-00, в рамках 12-тура мужского первенства России  на площадку выйдут игроки "Каустика", которые померятся силами  с омским «Скиф-Юниор». Волгоградцы на данный момент идут на пятом месте в турнирной таблице, имея в активе после 22-х матчей  14 побед, 1 ничью и 7 поражений (29 очков). 

«Скиф-юниор» занимает 8-е место (22 игры, 3 победы, 19 поражений, 6 очков)в Высшей Лиги. В прошлом туре, который состоялся ещё в середине февраля, "красно-зелёные" в двух матчах победили со счётом 33:29 и уступили 21:31 одному и тому же сопернику -   «МССУОР № 2-Академия» из Москвы.  А "Скиф" проиграл оба раза "Технологу-Спартаку" из Белгорода 30:36 и 27:29.

Завтрашние соперники в этом сезоне дважды встречались друг с другом. И в обоих встречах  клуб с берегов Волги переиграл своих оппонентов - 41:20 и 39:22.  Матч "Каустик"-"Скиф-Юниор" состоится в ФОК "Молодёжный" 18 марта в 17-00 ч.

Отметим, что главный тренер "Динамо-Синары" Олег Кулешов в начале своей карьеры в 90-х годах на протяжении 8 лет выступал  за "Каустик".

Иван Тюгаев

Фото "Синара-Волгоград" VK.com

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