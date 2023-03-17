В Волгоградской области в ДТП с перевертышем погиб мужчина

В Иловлинском районе Волгоградской области накануне около 05.40 на трассе вылетел в кювет легковой автомобиль. Есть погибший.

— По предварительным данным, на 29 километре автодороги станица Новогригорьевская — станица Сиротинская 31-летний водитель за рулем автомобиля LADA Priora выехал на обочину и допустил опрокидывание, — прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По уточненной информации областного главка МВД, в результате дорожного происшествия есть погибший. Водитель легковушки получил травмы несовместимые с жизнью.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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