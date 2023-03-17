В Волгоградской области иномарка влетела в столб. Есть погибший

В Городищенском районе Волгоградской области ночью примерно в 01.27 произошло смертельное ДТП. Сообщается об одном погибшем.





— По предварительным данным, 17 марта на 957 километре трассы Р-22 «Каспий» на подъезде к рабочему поселку Городище 32-летний житель Михайловки за рулем автомашины Hyundai Accentне не справился с управлением и наехал на световую опору, — пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как уточнили в полицейском ведомстве, в результате аварии погиб житель Михайловки. 37-летний пассажир от полученных травм скончался на месте. Водителя с различными травмами доставили в больницу.

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП, — добавили в регионалном главке МВД.

Судя по кадрам оперативного видео, легковушка восстановлению не подлежит. Иномарку буквально расплющило от удара. Основные повреждения пришлись на место водителя.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области