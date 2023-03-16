Для обоих коллективов это будет уже второй тур после возобновления чемпионата. Подопечные Алексея Стукалова свой рестарт сезона провалили. В ситуации, когда команде нужна была только победа, "Ротор" неожиданно для многих уступил середняку первенства майкопской "Дружбе" со счётом 0:1. Теперь волгоградцам крайне важно реабилитироваться перед своими болельщиками в следующем туре. Даже несмотря на крайне большое отставание в 11 очков от лидера - новороссийского "Черноморца", ожидается, что на игре будут присутствовать минимум несколько тысяч поклонников "Ротора". И все они явно рассчитывают увидеть серьёзную работу над ошибками со стороны футболистов и тренерского штаба. Благо, статус соперника в очередной раз позволяет на это надеяться .
В первом круге подопечные Стукалова уверенно разгромили "Легион" на Волгоград-Арене со счётом 5:1. Тогда в составе "Ротора" отличились Илья Сафронов, Алексей Бутаревич, Артём Максимеко и Магомед Магомедов, выступавший ранее за "Легион". Ещё один мяч забил в свои ворота игрок коллектива из Махачкалы. Отметим, что в составе будущих соперников сине-голубых играет воспитанник волгоградского футбола и бывший футболист "Ротора" Тургай Мохбалиев. В первой встрече с участием этих команд он также принимал участие и вышел в основном составе.
Несмотря на то, что поединок будет считаться официально гостевым, билеты продаются по привычной цене для болельщиков "Ротора". Как и на домашних играх, цены варьируются от 50 до 300 рублей в зависимости от сектора на стадионе.
Встреча "Ротор" - "Легион" состоится 18 марта в 14-00. Главный судья - Павел Шишкин из Тамбова.