







Волгоградский "Ротор" в 20-ом туре первенства второй лиги в субботу, 18 марта, проведёт встречу с махачкалинским "Легионом" на домашней арене. Как сообщает ИА "Высота 102", этот матч для сине-голубых формально будет считаться выездным. Руководство команды из Дагестана попросило клуб из Волгограда о переносе игры на стадион города-героя, так как махачкалинцы по техническим причинам не могут принимать соперников у себя дома.





"Легион" занимает 11-ое место в турнирной таблице с 14-ю набранными очками. Оппоненты волгоградцев одержали лишь три победы в 19 поединках. Перед прошлым туром команда из Дагестана сменила наставника. Вместо Рената Избулатова исполняющим обязанности главного тренера стал Ахмад Магомедкамилов. И это уже принесло первые плоды. Махачкалинцы в гостях сыграли в нулевую ничью со "Спартаком" из Нальчика.

В игре с "Легионом" не помогут своим одноклубникам защитник Данил Пелих и полузащитник Илья Сафронов. Они дисквалифицированы на этот тур. Зато отбыли наказания Сергей Обивалин и новичок Дмитрий Прищепа и не исключено их появление в субботу с первых минут.





Под вопросом участие в матче Ризвана Ахмедханова, который получил перелом руки ещё в ходе предсезонных сборов и продолжает восстановление.





Иван Тюгаев







Фото СК "Ротор" VK.com



Для обоих коллективов это будет уже второй тур после возобновления чемпионата. Подопечные Алексея Стукалова свой рестарт сезона провалили. В ситуации, когда команде нужна была только победа, "Ротор" неожиданно для многих уступил середняку первенства майкопской "Дружбе" со счётом 0:1. Теперь волгоградцам крайне важно реабилитироваться перед своими болельщиками в следующем туре. Даже несмотря на крайне большое отставание в 11 очков от лидера - новороссийского "Черноморца", ожидается, что на игре будут присутствовать минимум несколько тысяч поклонников "Ротора". И все они явно рассчитывают увидеть серьёзную работу над ошибками со стороны футболистов и тренерского штаба. Благо, статус соперника в очередной раз позволяет на это надеяться .В первом круге подопечные Стукалова уверенно разгромили "Легион" на Волгоград-Арене со счётом 5:1. Тогда в составе "Ротора" отличились Илья Сафронов, Алексей Бутаревич, Артём Максимеко и Магомед Магомедов, выступавший ранее за "Легион". Ещё один мяч забил в свои ворота игрок коллектива из Махачкалы. Отметим, что в составе будущих соперников сине-голубых играет воспитанник волгоградского футбола и бывший футболист "Ротора" Тургай Мохбалиев. В первой встрече с участием этих команд он также принимал участие и вышел в основном составе.Несмотря на то, что поединок будет считаться официально гостевым, билеты продаются по привычной цене для болельщиков "Ротора". Как и на домашних играх, цены варьируются от 50 до 300 рублей в зависимости от сектора на стадионе.Встреча "Ротор" - "Легион" состоится 18 марта в 14-00. Главный судья - Павел Шишкин из Тамбова.